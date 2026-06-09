https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/artemis-iii-astronotlari-aciklandi-kadin-astronot-bulunmamasi-tepki-cekti-1106381959.html
Artemis III astronotları açıklandı: Kadın astronot bulunmaması tepki çekti
Artemis III astronotları açıklandı: Kadın astronot bulunmaması tepki çekti
Sputnik Türkiye
NASA, insanları yeniden aya götürme hedefi kapsamında yürütülen Artemis III görevi için seçilen dört astronotu açıkladı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T20:55+0300
2026-06-09T20:55+0300
2026-06-09T20:55+0300
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis III görevi mürettebatını düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtırken, görevin 2027 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.Artemis III görevinde NASA astronotları Randy Bresnik, Frank Rubio ve Andrew Douglas’a, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano’nun eşlik edeceği açıklandı.Ancak açıklama kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, tarihi görev için seçilen astronotlar arasında hiç kadın astronot bulunmamasını eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/artemis-2-astronotlari-ayin-hangi-renk-oldugunu-acikladi-sanildigi-kadar-gri-degil-1105670729.html
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nasa, abd, uzay, avrupa uzay ajansı (esa), uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay yarışı, ay, ay yolculukları
nasa, abd, uzay, avrupa uzay ajansı (esa), uluslararası uzay i̇stasyonu (iss), uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay yarışı, ay, ay yolculukları
Artemis III astronotları açıklandı: Kadın astronot bulunmaması tepki çekti
NASA, insanları yeniden aya götürme hedefi kapsamında yürütülen Artemis III görevi için seçilen dört astronotu açıkladı.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis III görevi mürettebatını düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtırken, görevin 2027 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.
Artemis III görevinde NASA astronotları Randy Bresnik, Frank Rubio ve Andrew Douglas’a, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano’nun eşlik edeceği açıklandı.
Ancak açıklama kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, tarihi görev için seçilen astronotlar arasında hiç kadın astronot bulunmamasını eleştirdi.