https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tarihi-gecmis-urun-satti-zincir-market-7-gun-kapatildi-1107221319.html

Tarihi geçmiş ürün sattı: Zincir market 7 gün kapatıldı

Tarihi geçmiş ürün sattı: Zincir market 7 gün kapatıldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen bir zincir market... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T17:19+0300

2026-07-13T17:19+0300

2026-07-13T17:19+0300

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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ve tüketilmesi sakıncalı ürünlerin raflarda satışa sunulduğunu belirledi.Belediyeden yapılan açıklamada, aynı zincir market şubesinin daha önce de benzer ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatıldığı ve ihlalin tekrar tespit edilmesi üzerine iş yerine bu kez 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı belirtildi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını, ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/zabita-denetiminde-ortaya-cikti-zincir-market-3-gun-kapatildi-1107177504.html

türki̇ye

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