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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tarihi-gecmis-urun-satti-zincir-market-7-gun-kapatildi-1107221319.html
Tarihi geçmiş ürün sattı: Zincir market 7 gün kapatıldı
Tarihi geçmiş ürün sattı: Zincir market 7 gün kapatıldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen bir zincir market... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T17:19+0300
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türki̇ye
market
zincir market
gıda
gıda enflasyonu
bozuk gıda
zabıta
şahinbey ilçesi
şahinbey
gaziantep
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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ve tüketilmesi sakıncalı ürünlerin raflarda satışa sunulduğunu belirledi.Belediyeden yapılan açıklamada, aynı zincir market şubesinin daha önce de benzer ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatıldığı ve ihlalin tekrar tespit edilmesi üzerine iş yerine bu kez 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı belirtildi.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını, ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/zabita-denetiminde-ortaya-cikti-zincir-market-3-gun-kapatildi-1107177504.html
türki̇ye
şahinbey ilçesi
şahinbey
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market, zincir market, gıda, gıda enflasyonu, bozuk gıda, zabıta, şahinbey ilçesi, şahinbey, gaziantep

Tarihi geçmiş ürün sattı: Zincir market 7 gün kapatıldı

17:19 13.07.2026
© AA / Şahinbey BelediyesiGaziantep'in Şahinbey ilçesinde, ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir markete 7 gün kapatma cezası verildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir markete 7 gün kapatma cezası verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Şahinbey Belediyesi
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve küflenmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen bir zincir market şubesi 7 gün süreyle faaliyetten men edildi.
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son denetimlerde bir zincir market şubesinde tarihi geçmiş ve tüketilmesi sakıncalı ürünlerin raflarda satışa sunulduğunu belirledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, aynı zincir market şubesinin daha önce de benzer ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatıldığı ve ihlalin tekrar tespit edilmesi üzerine iş yerine bu kez 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı belirtildi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını, ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu belirtti.
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı
10 Temmuz, 22:36
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