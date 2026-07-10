https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/zabita-denetiminde-ortaya-cikti-zincir-market-3-gun-kapatildi-1107177504.html

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir market, belediye ekiplerince 3 gün süreyle kapatıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T22:36+0300

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türki̇ye

türkiye

antalya

zincir market

market

son kullanma tarihi

bozuk gıda

bozuk yemek

zabıta

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Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Belek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir markette çok sayıda tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi üzerine belediye encümeni tarafından işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi ve zincir market mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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türki̇ye

antalya

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türkiye, antalya, zincir market, market, son kullanma tarihi, bozuk gıda, bozuk yemek, zabıta