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Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı
Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir market, belediye ekiplerince 3 gün süreyle kapatıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye
antalya
zincir market
market
son kullanma tarihi
bozuk gıda
bozuk yemek
zabıta
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Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Belek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir markette çok sayıda tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi üzerine belediye encümeni tarafından işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi ve zincir market mühürlenerek faaliyetten men edildi.
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türkiye, antalya, zincir market, market, son kullanma tarihi, bozuk gıda, bozuk yemek, zabıta
türkiye, antalya, zincir market, market, son kullanma tarihi, bozuk gıda, bozuk yemek, zabıta

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Zincir market 3 gün kapatıldı

22:36 10.07.2026 (güncellendi: 22:39 10.07.2026)
© AAAntalya’nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi geçmiş gıda satan zincir market, zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir zincir market, belediye ekiplerince 3 gün süreyle kapatıldı.
Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Belek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir markette çok sayıda tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.
Uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi üzerine belediye encümeni tarafından işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi ve zincir market mühürlenerek faaliyetten men edildi.
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