https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/japon-bilim-insanlari-kurbagadan-alinan-bakteri-farelerde-kanseri-tek-dozda-yok-etti-1107211108.html

Japon bilim insanları: Kurbağadan alınan bakteri, farelerde kanseri tek dozda yok etti

Japon bilim insanları: Kurbağadan alınan bakteri, farelerde kanseri tek dozda yok etti

Sputnik Türkiye

Japonya'da yürütülen bir araştırmada, Japon ağaç kurbağasının bağırsaklarından alınan bir bakterinin, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T11:36+0300

2026-07-13T11:36+0300

2026-07-13T11:36+0300

sağlik

japonya

kanser tedavisi

kanser

kurbağa

araştırma

bilim

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Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (JAIST) araştırmacıları, Japon ağaç kurbağasının (Dryophytes japonicus) bağırsaklarında doğal olarak bulunan bir bakterinin farelerde kanser tümörlerini tamamen ortadan kaldırdığını açıkladı.Gut Microbes dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar Japon ağaç kurbağaları, Japon ateş semenderleri ve Japon çim kertenkelelerinden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan dokuzu kanser karşıtı etki gösterirken, Ewingella americana adlı bakteri en başarılı sonuçları verdi.Farelerde tek dozla tümörler tamamen kaybolduKolorektal kanserli fareler üzerinde yapılan deneylerde, damardan uygulanan tek doz Ewingella americana bakterisinin tüm tümörleri tamamen ortadan kaldırdığı bildirildi.Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (anti-PD-L1) ve liposomal doksorubisin kemoterapisinden daha etkili olduğunu belirtti.Bununla birlikte bilim insanları, elde edilen bulguların yalnızca fare deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.Kanseri iki farklı mekanizmayla hedefliyorAraştırmaya göre bakteri, tümörlerle iki farklı yoldan mücadele ediyor.Sağlıklı organlarda görülmediAraştırmacılar, bakterinin neredeyse yalnızca tümör dokusunda biriktiğini, karaciğer, böbrek, akciğer, dalak ve kalp gibi sağlıklı organlarda ise çoğalmadığını belirtti.Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca geçici ve hafif bir iltihabi yanıt oluşturduğu, 60 günlük takipte ise kronik toksisiteye rastlanmadığı aktarıldı.Araştırma ekibi, yöntemin meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test edileceğini açıkladı.Bilim insanları ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi veya immünoterapiyle birlikte kullanılması halinde daha etkili olup olmayacağını araştırmayı planlıyor. Araştırmacılar, çalışmanın henüz klinik aşamaya ulaşmadığını ve insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik testlerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/uzmanlardan-tatilcilere-uyari-avrupa-sahillerinde-et-yiyen-bakteri-alarmi-1107185385.html

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