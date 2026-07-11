https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/uzmanlardan-tatilcilere-uyari-avrupa-sahillerinde-et-yiyen-bakteri-alarmi-1107185385.html
Uzmanlardan tatilcilere uyarı: Avrupa sahillerinde 'et yiyen bakteri' alarmı
Uzmanlardan tatilcilere uyarı: Avrupa sahillerinde 'et yiyen bakteri' alarmı
Sputnik Türkiye
Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, deniz suyu sıcaklıklarını artırarak Vibrio bakterisinin erken yayılmasına neden oldu. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T14:28+0300
2026-07-11T14:28+0300
2026-07-11T14:28+0300
sağlik
akdeniz
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
et yiyen bakteri
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Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, deniz suyu sıcaklıklarını artırarak insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin beklenenden daha erken yayılmasına yol açtı.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uydu verilerine dayanarak deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranlarını analiz ettiği bir risk haritası yayımladı. Analizler, bakterinin normalde yaz ortasında yoğunlaşması beklenirken bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle daha erken çoğaldığını ortaya koydu.En yüksek risk Baltık ve Kuzey Denizi kıyılarındaUzmanlara göre Vibrio bakterisi, özellikle tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı nehir ağızlarında ve tuzluluk oranı düşük kıyı bölgelerinde daha hızlı çoğalıyor.Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun yüksek tuzluluk oranı nedeniyle genel olarak daha düşük risk taşıdığı belirtilirken, yoğun yağışların ardından denize karışan tatlı suyun riski artırabileceği ifade ediliyor.Risk haritasında Baltık Denizi ve Kuzey Denizi kıyıları öne çıkarken, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya ve İsveç'in bazı kıyı bölgeleri de dikkat çekiyor. İspanya'da ise bazı plajlar bu risk nedeniyle geçici olarak kapatıldı.Kimler daha fazla risk altında?Uzmanlar, açık yara, kesik, yeni yapılmış dövme veya ameliyat izi bulunan kişilerin sıcak deniz sularına girmeden önce dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.Karaciğer hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyredebildiği belirtilirken, bakterinin açık yaralardan vücuda girmesi halinde şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik ve ileri vakalarda kan dolaşımı enfeksiyonuna (sepsis) neden olabileceği ifade ediliyor.Deniz ürünleri de risk oluşturabiliyorVibrio bakterisi yalnızca açık yaralar yoluyla değil, kirli deniz suyunun yutulması veya iyi pişmemiş midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.Uzmanlar, özellikle çocukların deniz suyu yutmamaya özen göstermesi, tatilcilerin ise yerel plaj uyarılarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Denize girdikten sonra yaralarda kızarıklık, şişlik veya şiddetli ağrı gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/yeni-arastirma-kreatin-kanserle-mucadelede-umut-verdi-1107114538.html
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akdeniz, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), et yiyen bakteri
akdeniz, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc), et yiyen bakteri
Uzmanlardan tatilcilere uyarı: Avrupa sahillerinde 'et yiyen bakteri' alarmı
Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar, deniz suyu sıcaklıklarını artırarak Vibrio bakterisinin erken yayılmasına neden oldu.
Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, deniz suyu sıcaklıklarını artırarak insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin beklenenden daha erken yayılmasına yol açtı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uydu verilerine dayanarak deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranlarını analiz ettiği bir risk haritası yayımladı. Analizler, bakterinin normalde yaz ortasında yoğunlaşması beklenirken bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle daha erken çoğaldığını ortaya koydu.
En yüksek risk Baltık ve Kuzey Denizi kıyılarında
Uzmanlara göre Vibrio bakterisi, özellikle tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı nehir ağızlarında ve tuzluluk oranı düşük kıyı bölgelerinde daha hızlı çoğalıyor.
Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun yüksek tuzluluk oranı nedeniyle genel olarak daha düşük risk taşıdığı belirtilirken, yoğun yağışların ardından denize karışan tatlı suyun riski artırabileceği ifade ediliyor.
Risk haritasında Baltık Denizi ve Kuzey Denizi kıyıları öne çıkarken, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Romanya ve İsveç'in bazı kıyı bölgeleri de dikkat çekiyor. İspanya'da ise bazı plajlar bu risk nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Kimler daha fazla risk altında?
Uzmanlar, açık yara, kesik, yeni yapılmış dövme veya ameliyat izi bulunan kişilerin sıcak deniz sularına girmeden önce dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Karaciğer hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonun daha ağır seyredebildiği belirtilirken, bakterinin açık yaralardan vücuda girmesi halinde şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik ve ileri vakalarda kan dolaşımı enfeksiyonuna (sepsis) neden olabileceği ifade ediliyor.
Deniz ürünleri de risk oluşturabiliyor
Vibrio bakterisi yalnızca açık yaralar yoluyla değil, kirli deniz suyunun yutulması veya iyi pişmemiş midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.
Uzmanlar, özellikle çocukların deniz suyu yutmamaya özen göstermesi, tatilcilerin ise yerel plaj uyarılarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Denize girdikten sonra yaralarda kızarıklık, şişlik veya şiddetli ağrı gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye ediliyor.