https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/israilin-destekledigi-arjantinden-fifaya-sasirtan-talep-ingiltere-maci-oncesi-hamle-yaptilar-1107212631.html

İsrail'in desteklediği Arjantin'den FIFA'ya şaşırtan talep: İngiltere maçı öncesi hamle yaptılar

İsrail'in desteklediği Arjantin'den FIFA'ya şaşırtan talep: İngiltere maçı öncesi hamle yaptılar

Sputnik Türkiye

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacağı İngiltere maçı öncesi FIFA'ya koyu lacivert-siyah deplasman formasıyla sahaya çıkmak için acil... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T12:39+0300

2026-07-13T12:39+0300

2026-07-13T12:39+0300

spor

arjantin

ürdün

diego maradona

david beckham

lionel messi

panama

dünya kupası

fifa

espn

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile kozlarını paylaşacak olan Arjantin, karşılaşma öncesinde FIFA'ya dikkat çeken bir talepte bulundu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Güney Amerika temsilcisi, geleneksel açık mavi-beyaz iç saha forması yerine koyu lacivert ve siyah tonlarındaki deplasman formasıyla mücadele etmek için izin istedi.Kararın, karşılaşmadan bir gün önce açıklanması bekleniyor.Karar maçtan bir gün önce belli olacakArjantinli gazeteci Gaston Edul'un aktardığı bilgilere göre, FIFA'nın forma talebine ilişkin kararını 14 Temmuz'da açıklaması bekleniyor.Turnuvada şimdiye kadar altı maça çıkan Arjantin, yalnızca grup aşamasında Ürdün karşısında deplasman formasını giymişti. Atlanta'da oynanacak yarı finalde ev sahibi statüsünde bulunan İngiltere ise beyaz iç saha formasıyla sahaya çıkacak.İngiltere de turnuva boyunca yalnızca Panama karşılaşmasında kırmızı deplasman formasını kullanmıştı.Forma değişikliği talebinin nedeni ne?Arjantin cephesi resmi olarak talebin gerekçesini açıklamadı. Ancak açık mavi-beyaz çizgili formadaki yoğun beyaz rengin, İngiltere'nin beyaz formasıyla görsel benzerlik oluşturabileceği değerlendiriliyor.Bunun yanında spor kamuoyunda, talebin yalnızca teknik gerekçelerle sınırlı olmadığı da konuşuluyor. İki ülke arasındaki futbol rekabetinin simgesel geçmişi nedeniyle Arjantin'in farklı bir forma tercihi yapmak istediği yorumları öne çıkıyor.Tarihi zaferlerde farklı forma detayıArjantin'in İngiltere karşısındaki unutulmaz galibiyetlerinde farklı formalar giymesi dikkat çekiyor.1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Diego Maradona'nın tarihe geçen "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" olarak anılan golleri, çizgisiz mavi formayla gelmişti.1998 Dünya Kupası son 16 turunda ise Arjantin, David Beckham'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada İngiltere'yi penaltılarla elerken koyu lacivert formasını kullanmıştı.İngiltere ise iki takımın son resmi maçında, 2002 Dünya Kupası grup aşamasında Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 kazanarak rövanşı almıştı.İki ekip son olarak 2005 yılında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi İngiltere 3-2 kazanmıştı.Messi: İngiltere'ye karşı ilk kez oynayacağımKarşılaşma, Lionel Messi için de ayrı bir anlam taşıyor. Kariyerinde 200'ün üzerinde milli maça çıkan Arjantinli yıldız, ilk kez İngiltere'ye karşı forma giyecek.Messi, ESPN Arjantin'e yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:"İngiltere'ye karşı ilk kez oynayacağım. Bu açıdan benim için de özel bir maç olacak. Güçlü bir rakibe karşı Dünya Kupası yarı finali oynayacağız ve en iyi performansımızı ortaya koymaya çalışacağız."1986'daki efsanevi Arjantin-İngiltere maçına da değinen Messi, o karşılaşmayı çocukluğundan beri defalarca izlediğini ancak mevcut kadronun rakip kim olursa olsun büyük maçlara çıkmaya alışık olduğunu söyledi.İngiltere - Arjantin maçı ne zaman?İngiltere - Arjantin yarı final mücadelesi, 16 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak.2026 FIFA Dünya Kupası yarı final ve final programı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/dunya-kupasinda-gozden-kacan-olay-norvec-ingiltere-macinda-top-kabloya-carpti-ama-gol-verildi-1107189378.html

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arjantin, ürdün, diego maradona, david beckham, lionel messi, panama, dünya kupası, fifa, espn