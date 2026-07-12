https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/dunya-kupasinda-gozden-kacan-olay-norvec-ingiltere-macinda-top-kabloya-carpti-ama-gol-verildi-1107189378.html

Dünya Kupası'nda gözden kaçan olay: Norveç-İngiltere maçında top, kabloya çarptı ama gol verildi

Dünya Kupası'nda gözden kaçan olay: Norveç-İngiltere maçında top, kabloya çarptı ama gol verildi

Sputnik Türkiye

Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere arasında oynanan maçta futbolseverleri şaşırtan bir olay yaşandı. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T09:29+0300

2026-07-12T09:29+0300

2026-07-12T09:36+0300

spor

jude bellingham

norveç

dünya kupası

fifa

ifab

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, çeyrek final etabında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami'de oynanan müsabakanın ilk yarısının sonunda tempo iyiden iyiye artarken, İngiltere'nin beraberlik golündeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.Top kabloya çarptıESPN'in haberine göre İngilizlere beraberliği getiren gol öncesi kullanılan kale vuruşunda top, bir kameranın kablosuna çarptı. Pozisyonun devamında Jude Bellingham, ceza sahasına girerek golünü attı ve skoru 1-1'e getirdi.İngiltere'nin golünün ardından VAR kontrolü gerçekleştirilmedi ve taraflar devre arasına eşitlikle girdi.Norveç tepki gösterdiNorveç cephesi saha hakemlerinin VAR'ın bu durumu fark etmemesine anlam veremediği belirtildi.Kural ne?IFAB'ın yayımladığı oyun kurallarına göre atış esnasında meşin yuvarlağın bir cisme temas etmesi durumunda maçın durdurulması ve hakem atışıyla oyunun yeniden başlatılması gerekiyor.Kuralın devreye girmeme nedeni olarak ise hakem ve VAR'ın, topun kabloya temasını fark etmemesi gösterildi.FIFA: Toptan sinyal yokIFAB'ın yayımladığı oyun kurallarına göre atış esnasında meşin yuvarlağın bir cisme temas etmesi durumunda maçın durdurulması ve hakem atışıyla oyunun yeniden başlatılması gerekiyor.Kuralın devreye girmeme nedeni olarak ise hakem ve VAR'ın, topun kabloya temasını fark etmemesi gösterildi.Norveç-İngiltere maçında neler oldu?Stat: MiamiHakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)Norveç: Nyland, Ryerson (Dk. 60 Aursnes), Ajer, Heggem (Dk. 91 Ostigard), Moller Wolfe (Dk. 90 Pedersen), Berge, Odegaard, Berg, Schjelderup (Dk. 68 Nusa), Haaland (Dk. 106 Larsen), Sörloth (Dk. 68 Bobb)İngiltere: Pickford, Konsa (Dk. 89 Rodgers), Stones, Guehi, O'Reilly (Dk. 86 Spence), Anderson, Rice (Dk. 46 Eze), Madueke (Dk. 46 Saka), Bellingham (Dk. 111 Burn), Gordon (Dk. 71 James), KaneGoller: Dk. 36 Schjelderup (Norveç), Dk. 45+2 ve Dk. 93 Bellingham (İngiltere)Sarı kart: Dk. 117 Ajer (Norveç)2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere, yarı finale çıktı.Nemli ve sıcak hava nedeniyle düşük tempoda başlayan karşılaşmada, İngiltere ilk dakikalarda topa hakim takım oldu. Kanatlardan gelişen ataklarda topun Haaland'la buluşmasını engelleyen İngiltere, ilk yarım saatlik bölümde oyunu rakip yarı alana yıkarken, Norveç savunmada açık vermemek için çaba harcadı.İlk gol Norveç'tenBu bölümden sonra İngiltere alanında daha çok görünmeye başlayan Norveç, 36. dakikada Schjelderup'un şık golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Norveç, bu golün ardından Sörloth ile farkı ikiye çıkarma fırsatını değerlendiremedi. Bellingham gol attıİngiltere, yıldız futbolcusu Bellingham'ın uzatma dakikalarında attığı golle soyunma odasına eşitlikle gitti.Dakika dakika maçta neler oldu?20. dakikada İngiltere, Nyland'ın koruduğu kaleyi Bellingham'ın kafa vuruşuyla yokladı. Sol taraftan Anderson'un ceza alanına ortaladığı topa Bellingham'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.28. dakikada Ajer'in Bellingham'ı düşürmesiyle ceza alanının hemen önünde kazanılan serbest atışta, topun başına Kane geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.35. dakikada Ryerson'un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Haaland, kafayla vurdu. Meşin yuvarlak iyi yer tutan kaleci Pickford'da kaldı.36. dakikada Odegaard'ın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Schjelderup'un uzak köşeye gönderdiği top, direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.39. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.45+2. dakikada sol kanattan gelişen İngiltere atağında Gordon'un pasıyla ceza alanına giren Bellingham, Heggem'e rağmen yerden yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.İkinci yarıda Norveç direğe takıldı53. dakikada Ryerson'un sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Haaland kafayla vurdu. Kaleci Pickford, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.55. dakikada İngiltere ceza alanında yaşanan karambolde Berg vurdu, top kaleci Pickford'dan döndü. Pozisyonun devamında Heggem topu ağlara gönderdi ancak Haaland'ın Anderson'a faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.76. dakikada Norveç direğe takıldı. Aursnes'in ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Heggem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.85. dakikada Nusa'nın ceza alanı sol çaprasında kaleye yerden gönderdiği şutta top kalecide kaldı.İngiltere, uzatmalara golle başladı93. dakikada Rodgers'ın uzak mesafaden sert şutunda kaleci Nyland'dan seken topu Bellingham tamamladı ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.99. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Spence, Bobb'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin önce penaltı noktasını gösterdi, VAR incelemesinin ardından kararını iptal etti.109. dakikada Berg'in ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta çıktı.110. dakikada Spence'in şutunda kaleci Nyland'dan dönen topa Saka vurdu. Nyland bir kez daha gole izin vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/misirdan-fifaya-dunya-kupasi-ayarli-suclamasi-arjantin-ve-messi-icin-1107113194.html

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jude bellingham, norveç, dünya kupası, fifa, ifab