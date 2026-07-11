https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-rus-askerleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1107184128.html
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Baçevsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T13:03+0300
2026-07-11T13:03+0300
2026-07-11T13:03+0300
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rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Baçevsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.460 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın enerji ve akaryakıt altyapı tesislerini, uzak menzilli İHA depolama tesislerini, mühimmat depolarını, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü hava bombası, 2 uzun menzilli füze ve 445 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-ordusu-buyuk-saldiriyi-puskurttu-kievin-gonderdigi-625-ihadan-613u-dusuruldu-1107038116.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Baçevsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucu Sumi Bölgesi’nde Baçevsk yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.460 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın enerji ve akaryakıt altyapı tesislerini, uzak menzilli İHA depolama tesislerini, mühimmat depolarını, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 güdümlü hava bombası, 2 uzun menzilli füze ve 445 uçak tipi İHA önledi.