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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-ordusu-buyuk-saldiriyi-puskurttu-kievin-gonderdigi-625-ihadan-613u-dusuruldu-1107038116.html
Rus ordusu büyük saldırıyı püskürttü: Kiev'in gönderdiği 625 İHA'dan 613'ü düşürüldü
Rus ordusu büyük saldırıyı püskürttü: Kiev'in gönderdiği 625 İHA'dan 613'ü düşürüldü
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin NATO zirvesi öncesinde Batılı efendilerine yaranmak amacıyla Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan devasa bir terör saldırısı düzenlediğini... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T14:06+0300
2026-07-06T14:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin 5 Temmuz'u 6 Temmuz 2026'ya bağlayan gece, özel askeri harekat bölgesi dışındaki Rus topraklarına yönelik gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş yoğun saldırı girişiminin ayrıntılarını paylaştı. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 625 adet uzun menzilli taarruz İHA'sı ile gerçekleştirdiği saldırıda 613 hava hedefinin Rus semalarında profesyonelce imha edildiği bildirildi.NATO zirvesi öncesi ‘maddi kanıt’ arayışıSavunma Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’nin bu saldırıyı NATO zirvesi öncesinde bilinçli olarak planladığını vurguladı.Açıklamada, "Bu saldırının amacı, Zelenskiy’nin İngiltere dahil Avrupa ülkelerindeki sponsorlarına, onların parası karşılığında Ukrayna topraklarından Rusya'daki sivil nesneleri vurmaya hazır olduğunu kanıtlama çabasıdır" denildi.Saldırının ana hedefinin sivil hayatı felce uğratmak olduğu; Leningrad, Bryansk, Belgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk bölgeleri ile Kırım'daki sivil yakıt-enerji altyapısı ve lojistik ağların doğrudan hedef alındığı belirtildi.Bölge bölge imha raporu: Rus savunması duvar ördüGelen bilgilere göre, uçaksavar füze birlikleri, mobil ateş grupları, savaş uçakları ve ordu havacılık mürettebatının üstün profesyonelliği sayesinde Kiev'in planı tamamen hüsranla sonuçlandı. Düşürülen İHA'ların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:Bakanlık, saldırı sonucu hasar gören az sayıdaki sivil tesisin en kısa sürede tamamen onarılacağını ekledi.Kiev'e anında ağır misillemeKiev rejiminin bu terör eylemine Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden yanıt gecikmedi. 6 Temmuz 2026 gecesi; kara, hava ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve taarruz İHA'ları ile Kiev kenti ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi işletmelerile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı yakıt-enerji kompleksi tesislerine kitlesel bir misilleme darbesi indirildi. Belirlenen tüm hedefler tam isabetle vuruldu.Batı'ya net uyarı: ‘Darbelerin gücü katlanarak artacak’Moskova, Avrupa ve İngiltere topraklarında üretilen silahları Ukrayna’ya pompalayan Batılı elitleri sert bir dille uyardı. Kiev'in sponsorlarının silah sevkiyatını artırma ve Zelenskiy'i Rusya'daki sivil hedeflere karşı kullanma niyetlerinin cezasız kalmayacağını belirten Savunma Bakanlığı, "Batı'nın bu hamleleri karşılıksız kalmayacak; Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna topraklarına yönelik gerçekleştireceği misilleme darbelerinin sayısı ve gücü orantılı bir şekilde katlanarak artacak" mesajını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-gece-saldirisinin-detaylarini-paylasti-iha-ve-fuze-uretim-1107028804.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato

Rus ordusu büyük saldırıyı püskürttü: Kiev'in gönderdiği 625 İHA'dan 613'ü düşürüldü

14:06 06.07.2026 (güncellendi: 14:35 06.07.2026)
© Sputnik / Artyom JitenevRus hava savunma güçleri
Rus hava savunma güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Artyom Jitenev
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Kiev rejiminin NATO zirvesi öncesinde Batılı efendilerine yaranmak amacıyla Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan devasa bir terör saldırısı düzenlediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunmanın 613 İHA'yı imha ederek bu kanlı planı boşa çıkardığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin 5 Temmuz'u 6 Temmuz 2026'ya bağlayan gece, özel askeri harekat bölgesi dışındaki Rus topraklarına yönelik gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş yoğun saldırı girişiminin ayrıntılarını paylaştı. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 625 adet uzun menzilli taarruz İHA'sı ile gerçekleştirdiği saldırıda 613 hava hedefinin Rus semalarında profesyonelce imha edildiği bildirildi.

NATO zirvesi öncesi ‘maddi kanıt’ arayışı

Savunma Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’nin bu saldırıyı NATO zirvesi öncesinde bilinçli olarak planladığını vurguladı.
Açıklamada, "Bu saldırının amacı, Zelenskiy’nin İngiltere dahil Avrupa ülkelerindeki sponsorlarına, onların parası karşılığında Ukrayna topraklarından Rusya'daki sivil nesneleri vurmaya hazır olduğunu kanıtlama çabasıdır" denildi.
Saldırının ana hedefinin sivil hayatı felce uğratmak olduğu; Leningrad, Bryansk, Belgorod, Yaroslavl, Kaluga, Kursk bölgeleri ile Kırım'daki sivil yakıt-enerji altyapısı ve lojistik ağların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Bölge bölge imha raporu: Rus savunması duvar ördü

Gelen bilgilere göre, uçaksavar füze birlikleri, mobil ateş grupları, savaş uçakları ve ordu havacılık mürettebatının üstün profesyonelliği sayesinde Kiev'in planı tamamen hüsranla sonuçlandı. Düşürülen İHA'ların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
Bryansk Bölgesi: 147 İHA
Yaroslavl Bölgesi: 72 İHA
Kırım: 64 İHA
Leningrad Bölgesi: 48 İHA
Belgorod Bölgesi: 43 İHA
Kaluga Bölgesi: 31 İHA
Bakanlık, saldırı sonucu hasar gören az sayıdaki sivil tesisin en kısa sürede tamamen onarılacağını ekledi.

Kiev'e anında ağır misilleme

Kiev rejiminin bu terör eylemine Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden yanıt gecikmedi. 6 Temmuz 2026 gecesi; kara, hava ve deniz konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve taarruz İHA'ları ile Kiev kenti ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi işletmelerile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı yakıt-enerji kompleksi tesislerine kitlesel bir misilleme darbesi indirildi. Belirlenen tüm hedefler tam isabetle vuruldu.

Batı'ya net uyarı: ‘Darbelerin gücü katlanarak artacak’

Moskova, Avrupa ve İngiltere topraklarında üretilen silahları Ukrayna’ya pompalayan Batılı elitleri sert bir dille uyardı. Kiev'in sponsorlarının silah sevkiyatını artırma ve Zelenskiy'i Rusya'daki sivil hedeflere karşı kullanma niyetlerinin cezasız kalmayacağını belirten Savunma Bakanlığı, "Batı'nın bu hamleleri karşılıksız kalmayacak; Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna topraklarına yönelik gerçekleştireceği misilleme darbelerinin sayısı ve gücü orantılı bir şekilde katlanarak artacak" mesajını verdi.
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