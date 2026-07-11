https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/haluk-leventten-sosyal-medyada-gundem-olan-iddialara-ilk-aciklama-1107181273.html
Haluk Levent'ten sosyal medyada gündem olan iddialara ilk açıklama
Haluk Levent'ten sosyal medyada gündem olan iddialara ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Haluk Levent, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde hakkında yer alan uyuşturucu... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T10:07+0300
2026-07-11T10:07+0300
2026-07-11T10:07+0300
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde, şarkıcı Haluk Levent hakkında uyuşturucu kullandığı yönünde iddialar yer aldı.Sosyal medyada gündem olan ifade sonrası Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti. Levent, açıklamasında yaşamı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekti.'Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım'Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. Uyuşmayalım projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu tweeti yazdım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-iddianame-tamamlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1107181068.html
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haluk levent, uyuşturucu, levent
Haluk Levent'ten sosyal medyada gündem olan iddialara ilk açıklama
Şarkıcı Haluk Levent, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde hakkında yer alan uyuşturucu kullandığı iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İddiaları reddeden Levent, "Hayatım boyunca sigara dahi içmedim" ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde, şarkıcı Haluk Levent hakkında uyuşturucu kullandığı yönünde iddialar yer aldı.
Sosyal medyada gündem olan ifade sonrası Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti. Levent, açıklamasında yaşamı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekti.
'Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım'
Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. Uyuşmayalım projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu tweeti yazdım."