https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/haluk-leventten-sosyal-medyada-gundem-olan-iddialara-ilk-aciklama-1107181273.html

Haluk Levent'ten sosyal medyada gündem olan iddialara ilk açıklama

Haluk Levent'ten sosyal medyada gündem olan iddialara ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Haluk Levent, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde hakkında yer alan uyuşturucu... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T10:07+0300

2026-07-11T10:07+0300

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yaşam

haluk levent

uyuşturucu

levent

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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ifadesinde, şarkıcı Haluk Levent hakkında uyuşturucu kullandığı yönünde iddialar yer aldı.Sosyal medyada gündem olan ifade sonrası Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları reddetti. Levent, açıklamasında yaşamı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayarak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekti.'Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım'Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. Uyuşmayalım projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu tweeti yazdım."

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