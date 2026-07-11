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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sadettin-saran-ve-ela-rumeysa-cebeci-hakkinda-iddianame-tamamlandi-istenen-ceza-belli-oldu-1107181068.html
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddianame tamamlandı: İstenen ceza belli oldu
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddianame tamamlandı: İstenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı... 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:48+0300
2026-07-11T09:48+0300
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ela rumeysa cebeci
sadettin saran
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul ağır ceza mahkemesi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, iki şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Soruşturma sürecinde yaşananlarSoruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alındı. İkinci gözaltı işleminin ardından tutuklanan Cebeci'nin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla kez ifade verdiği öğrenildi. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Cebeci daha sonra tahliye edildi.İş insanı Sadettin Saran ise soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sadettin Saran'ın ifadesi dosyaya girdiHafta sonu savcılıkta ifade veren Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce tanıştığını belirterek, "Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriler verildi. Ben de bunları kullandım bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Mesajlaşma içerikleri de sorulduSoruşturma dosyasına giren tanık ifadelerinde yer alan, Ela Rümeysa Cebeci'nin "'Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine'" mesajı da Saran'a soruldu.Saran, bu mesajla ilgili savunmasında, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz" ifadelerini kullandı.
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ela rumeysa cebeci, sadettin saran, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul ağır ceza mahkemesi
ela rumeysa cebeci, sadettin saran, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul ağır ceza mahkemesi

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddianame tamamlandı: İstenen ceza belli oldu

09:48 11.07.2026
© AA / Zeynep YeşildalEla Rümeysa Cebeci
Ela Rümeysa Cebeci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
© AA / Zeynep Yeşildal
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, iki ismin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, iki şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Soruşturma sürecinde yaşananlar

Soruşturma kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci iki kez gözaltına alındı. İkinci gözaltı işleminin ardından tutuklanan Cebeci'nin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla kez ifade verdiği öğrenildi. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan Cebeci daha sonra tahliye edildi.
İş insanı Sadettin Saran ise soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sadettin Saran'ın ifadesi dosyaya girdi

Hafta sonu savcılıkta ifade veren Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce tanıştığını belirterek, "Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriler verildi. Ben de bunları kullandım bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajlaşma içerikleri de soruldu

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerinde yer alan, Ela Rümeysa Cebeci'nin "'Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine'" mesajı da Saran'a soruldu.
Saran, bu mesajla ilgili savunmasında, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz" ifadelerini kullandı.
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