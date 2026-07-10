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Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk hastaneye kaldırıldı. Aktürk'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İlk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Başkan Aktürk, ileri tetkik ve tedavi için Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye nakledildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html
türki̇ye
adana
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adana, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, adana büyükşehir belediyesi, tufanbeyli, kalp, kalp çarpıntısı, kalp krizi
adana, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, adana büyükşehir belediyesi, tufanbeyli, kalp, kalp çarpıntısı, kalp krizi

Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

22:55 10.07.2026
© Fotoğraf : Tufanbeyli BelediyesiTufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Fotoğraf : Tufanbeyli Belediyesi
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Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk hastaneye kaldırıldı. Aktürk'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Başkan Aktürk, ileri tetkik ve tedavi için Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye nakledildi.
Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
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