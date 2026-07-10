https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/tufanbeyli-belediye-baskani-akturk-kalp-krizi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1107177801.html

Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk hastaneye kaldırıldı. Aktürk'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T22:55+0300

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Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İlk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Başkan Aktürk, ileri tetkik ve tedavi için Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye nakledildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html

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