https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/tufanbeyli-belediye-baskani-akturk-kalp-krizi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1107177801.html
Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk hastaneye kaldırıldı. Aktürk'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T22:55+0300
2026-07-10T22:55+0300
2026-07-10T22:55+0300
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adana cumhuriyet başsavcılığı
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Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İlk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Başkan Aktürk, ileri tetkik ve tedavi için Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye nakledildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html
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Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk hastaneye kaldırıldı. Aktürk'ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanmasının ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlk olarak Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aktürk, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Başkan Aktürk, ileri tetkik ve tedavi için Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye nakledildi.