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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tufan-erhurman-hastaneye-kaldirildi-1107176693.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T21:48+0300
2026-07-10T21:50+0300
dünya
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kuzey kıbrıs
tufan erhürman
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki sergi açılışı sırasında fenalaştı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erhürman'a müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/turkiye-ve-kuzey-kibris-arasinda-mutabakat-imzalandi-adaya-dogalgaz-sevk-edilecek-1107173012.html
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türkiye, kuzey kıbrıs, tufan erhürman, hastane
türkiye, kuzey kıbrıs, tufan erhürman, hastane

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

21:48 10.07.2026 (güncellendi: 21:50 10.07.2026)
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar Tufan Erhürman
 Tufan Erhürman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki sergi açılışı sırasında fenalaştı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erhürman'a müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanı ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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