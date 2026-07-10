https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/tff-duyurdu-koklu-kulup-kume-dusuruldu-1107176581.html
TFF duyurdu: Köklü kulüp küme düşürüldü
TFF duyurdu: Köklü kulüp küme düşürüldü
Sputnik Türkiye
TFF, Altınordu FK'nın 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama kararı ve gerekli belgeleri süresi içinde sunmaması nedeniyle Nesine 2. Lig'den Nesine... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T21:43+0300
2026-07-10T21:43+0300
2026-07-10T21:43+0300
spor
altınordu
türkiye futbol federasyonu (tff)
lig
tff 2. lig
tff 2. lig beyaz grup
tff 1. lig
tff 3. lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu hakkında kararını duyurdu.TFF, kulübün belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle Altınordu'nun 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.Altınordu'nun yer aldığı Kırmızı Grup'ta sezon sonunda son iki sırayı alan takımların da 3. Lig'e düşeceği ve fikstürün 17 takımlı olarak çekileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/tff-2-ligde-kura-cekildi-beyaz-ve-kirmizi-grupta-hangi-takimlar-var-1097094766.html
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altınordu, türkiye futbol federasyonu (tff), lig, tff 2. lig, tff 2. lig beyaz grup, tff 1. lig, tff 3. lig
altınordu, türkiye futbol federasyonu (tff), lig, tff 2. lig, tff 2. lig beyaz grup, tff 1. lig, tff 3. lig
TFF duyurdu: Köklü kulüp küme düşürüldü
TFF, Altınordu FK'nın 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama kararı ve gerekli belgeleri süresi içinde sunmaması nedeniyle Nesine 2. Lig'den Nesine 3. Lig'e düşürüldüğünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu hakkında kararını duyurdu.
TFF, kulübün belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle Altınordu'nun 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.
Altınordu'nun yer aldığı Kırmızı Grup'ta sezon sonunda son iki sırayı alan takımların da 3. Lig'e düşeceği ve fikstürün 17 takımlı olarak çekileceği belirtildi.