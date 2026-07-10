https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/tff-duyurdu-koklu-kulup-kume-dusuruldu-1107176581.html

TFF duyurdu: Köklü kulüp küme düşürüldü

TFF duyurdu: Köklü kulüp küme düşürüldü

Sputnik Türkiye

TFF, Altınordu FK'nın 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama kararı ve gerekli belgeleri süresi içinde sunmaması nedeniyle Nesine 2. Lig'den Nesine... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

altınordu

türkiye futbol federasyonu (tff)

lig

tff 2. lig

tff 2. lig beyaz grup

tff 1. lig

tff 3. lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu hakkında kararını duyurdu.TFF, kulübün belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle Altınordu'nun 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.Altınordu'nun yer aldığı Kırmızı Grup'ta sezon sonunda son iki sırayı alan takımların da 3. Lig'e düşeceği ve fikstürün 17 takımlı olarak çekileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/tff-2-ligde-kura-cekildi-beyaz-ve-kirmizi-grupta-hangi-takimlar-var-1097094766.html

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altınordu, türkiye futbol federasyonu (tff), lig, tff 2. lig, tff 2. lig beyaz grup, tff 1. lig, tff 3. lig