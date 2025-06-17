https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/tff-2-ligde-kura-cekildi-beyaz-ve-kirmizi-grupta-hangi-takimlar-var-1097094766.html
TFF 2. Lig'de kura çekildi: Beyaz ve Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?
TFF 2. Lig'de kura çekildi: Beyaz ve Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?
Sputnik Türkiye
TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Yeni sezon 23 Ağustos’ta başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026’da sona erecek... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T18:19+0300
2025-06-17T18:19+0300
2025-06-17T18:19+0300
spor
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TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu için yapılan kura çekimiyle gruplar belirlendi.TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun grup kura çekimi İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Çekilişe TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Yeni sezonun 23 Ağustos 2025’te başlayacağı, 25 Nisan 2026’da ise sona ereceği açıklandı. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 18 takımın mücadele edeceği belirtildi. Play-off maçlarının tarihlerinin ise daha sonra açıklanacağı duyurulurken gruplar şu şekilde belirlendi:Beyaz Grup: Adana 01 FK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kepezspor, Merkür Jet Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, ŞanlıurfasporKırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Adanaspor, Aliağa Futbol, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derincespor, Bursaspor, Fethiyespor, Isparta 32, Kahramanmaraş İstiklalspor, KCT 1461 Trabzon FK, Kırklarelispor, Mardin 1969, Menemen FK, Muşspor, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor
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türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 2. lig beyaz grup, tff 2. lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 2. lig beyaz grup, tff 2. lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
TFF 2. Lig'de kura çekildi: Beyaz ve Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?
TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Yeni sezon 23 Ağustos’ta başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026’da sona erecek. Beyaz ve Kırmızı Grup’ta yer alacak takımlar belli olurken, play-off maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak.
TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonu için yapılan kura çekimiyle gruplar belirlendi.
TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun grup kura çekimi İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Çekilişe TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Yeni sezonun 23 Ağustos 2025’te başlayacağı, 25 Nisan 2026’da ise sona ereceği açıklandı.
Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 18 takımın mücadele edeceği belirtildi. Play-off maçlarının tarihlerinin ise daha sonra açıklanacağı duyurulurken gruplar şu şekilde belirlendi:
Beyaz Grup: Adana 01 FK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Beykoz Anadoluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Bucaspor 1928, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kepezspor, Merkür Jet Erbaaspor, MKE Ankaragücü, Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Şanlıurfaspor
Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Adanaspor, Aliağa Futbol, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyespor, Belediye Derincespor, Bursaspor, Fethiyespor, Isparta 32, Kahramanmaraş İstiklalspor, KCT 1461 Trabzon FK, Kırklarelispor, Mardin 1969, Menemen FK, Muşspor, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor