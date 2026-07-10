https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgsde-sonuc-gunu-sonuclar-ne-zaman-aciklanacak-1107158270.html

LGS’de sonuç günü: LGS sonucuna nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

LGS’de sonuç günü: LGS sonucuna nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

Sputnik Türkiye

1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarıştığı LGS’de sonuçlar bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı saat henüz net değil. Öğrencilerin... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T09:13+0300

2026-07-10T09:13+0300

2026-07-10T09:13+0300

yaşam

liseye geçiş sistemi (lgs)

milli eğitim bakanlığı (meb)

lgs soru iptali

lgs

lgs

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 13 Haziran’da, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Sınavda 1 milyondan fazla aday hayalindeki lise için ter dökmüştü. LGS sonuçları bugün ilan edilecek.Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta duyurulacak.Kaç birinci çıkar?Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşecek. Eğitim uzmanları, sınavın özellikle matematik bölümünün geçen yıla göre daha seçici olduğu değerlendirmesini yaparak, bu yıl tam puan alan öğrenci sayısının 2025’e kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade ediyor. Diğer yandan merkezi sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alan özel özel okullar da taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci önkayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz’da ise 09.00-12.00 saatleri arasında asil liste, 13.00-18.00 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek.LGS takvimiLGS sonuçları nereden açıklanıyor?LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/2026-lgs-sonuclari-oncesi-eba-sifresi-nasil-alinir-1107156046.html

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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), lgs soru iptali, lgs, lgs