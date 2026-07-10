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LGS’de sonuç günü: LGS sonucuna nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
LGS’de sonuç günü: LGS sonucuna nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarıştığı LGS’de sonuçlar bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı saat henüz net değil. Öğrencilerin... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T09:13+0300
2026-07-10T09:13+0300
yaşam
liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs soru iptali
lgs
lgs
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 13 Haziran’da, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Sınavda 1 milyondan fazla aday hayalindeki lise için ter dökmüştü. LGS sonuçları bugün ilan edilecek.Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta duyurulacak.Kaç birinci çıkar?Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşecek. Eğitim uzmanları, sınavın özellikle matematik bölümünün geçen yıla göre daha seçici olduğu değerlendirmesini yaparak, bu yıl tam puan alan öğrenci sayısının 2025’e kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade ediyor. Diğer yandan merkezi sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alan özel özel okullar da taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci önkayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz’da ise 09.00-12.00 saatleri arasında asil liste, 13.00-18.00 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek.LGS takvimiLGS sonuçları nereden açıklanıyor?LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/2026-lgs-sonuclari-oncesi-eba-sifresi-nasil-alinir-1107156046.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), lgs soru iptali, lgs, lgs
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), lgs soru iptali, lgs, lgs

LGS’de sonuç günü: LGS sonucuna nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

09:13 10.07.2026
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarıştığı LGS’de sonuçlar bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanacağı saat henüz net değil. Öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Adaylar tercihlerini 13-24 Temmuz’da yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos’ta belli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 13 Haziran’da, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Sınavda 1 milyondan fazla aday hayalindeki lise için ter dökmüştü. LGS sonuçları bugün ilan edilecek.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta duyurulacak.

Kaç birinci çıkar?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşecek. Eğitim uzmanları, sınavın özellikle matematik bölümünün geçen yıla göre daha seçici olduğu değerlendirmesini yaparak, bu yıl tam puan alan öğrenci sayısının 2025’e kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade ediyor. Diğer yandan merkezi sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alan özel özel okullar da taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci önkayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz’da ise 09.00-12.00 saatleri arasında asil liste, 13.00-18.00 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek.

LGS takvimi

Sınav sonuçlarının açıklanması:
10 Temmuz
Tercih işlemleri: 13-24 Temmuz
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos
Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları:
5-14 Ağustos

LGS sonuçları nereden açıklanıyor?

LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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