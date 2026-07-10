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2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır?
2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
2026 LGS sonuçları bugün MEB internet sitesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de açıklanıyor. 8. sınıf öğrencilerinin EBA giriş bilgilerini önceden... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, EBA üzerinden de bugün erişime açılacak.Veliler ve öğretmenler aracılığıyla EBA şifresi nasıl alınır?Veli aracılığıyla şifre alma (e-devlet ile)Öğretmen aracılığıyla şifre alma (e-Devlet veya MEBBİS ile)EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş nasıl yapılır?Veliden veya öğretmenden alınan şifre tek kullanımlık ve yalnızca ilk giriş işlemi için geçerli.EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?Daha önce şifre alan ancak şifresini hatırlamayan öğrenciler için iki farklı çözüm yolu bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milyonlarca-ogrenci-ve-veli-yarini-bekliyor-lgs-sonuclari-aciklanacak-1107135015.html
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eba, milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs)
eba, milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs)

2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır?

07:00 10.07.2026
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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2026 LGS sonuçları bugün MEB internet sitesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de açıklanıyor. 8. sınıf öğrencilerinin EBA giriş bilgilerini önceden kontrol etmesi büyük önem taşıyor. İşte EBA şifresini unutan ya da ilk kez şifre alacak öğrenciler için izlenmesi gereken adımlar ve tüm detaylar.
Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, EBA üzerinden de bugün erişime açılacak.

Veliler ve öğretmenler aracılığıyla EBA şifresi nasıl alınır?

Veli aracılığıyla şifre alma (e-devlet ile)
Öğrencinin velisi, kendi e-Devlet bilgileri ile EBA sistemine giriş yapar.
Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan "Profil" menüsüne tıklayarak "Öğrenci Şifre" seçeneğini belirler.
Sistem tarafından üretilen tek kullanımlık şifreyi öğrencisine iletir.
Öğretmen aracılığıyla şifre alma (e-Devlet veya MEBBİS ile)
Öğrencinin öğretmeni, e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA sistemine giriş yapar.
"Profil" menüsü altında yer alan "Öğrenci Şifre" seçeneğini kullanarak ilgili öğrenci için tek kullanımlık giriş şifresi oluşturur ve öğrenciye teslim eder.

EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş nasıl yapılır?

Veliden veya öğretmenden alınan şifre tek kullanımlık ve yalnızca ilk giriş işlemi için geçerli.
Öğrenci, velisinden ya da öğretmeninden aldığı tek kullanımlık şifre ile EBA platformuna giriş yapar.
Sisteme girildikten sonra, bundan sonraki süreçte kullanılmak üzere yeni ve kalıcı bir şifre belirlenerek ilgili alanlara yazılır.
Şifrenin unutulması durumunda kurtarma işlemlerinde kullanılmak üzere, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri sisteme kaydedilir. Bu bilgiler daha sonra "Profilim" ekranı üzerinden de güncellenebilir.

EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Daha önce şifre alan ancak şifresini hatırlamayan öğrenciler için iki farklı çözüm yolu bulunuyor:
İletişim bilgileri tanımlı olanlar için: Eğer daha önce EBA profilinde e-posta veya telefon bilgileri paylaşıldıysa, giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklanarak yeni şifre oluşturma kodu talep edilebilir.
İletişim bilgileri tanımlı olmayanlar için: Profilinde güncel iletişim bilgisi bulunmayan öğrenciler, yeniden velilerinden, yasal temsilcilerinden veya öğretmenlerinden yeni bir tek kullanımlık şifre talep etmek durumunda.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
TÜRKİYE
Milyonlarca öğrenci ve veli yarını bekliyor: LGS sonuçları açıklanacak
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