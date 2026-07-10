https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/2026-lgs-sonuclari-oncesi-eba-sifresi-nasil-alinir-1107156046.html

2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır?

2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

2026 LGS sonuçları bugün MEB internet sitesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de açıklanıyor. 8. sınıf öğrencilerinin EBA giriş bilgilerini önceden... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T07:00+0300

2026-07-10T07:00+0300

2026-07-10T07:00+0300

türki̇ye

eba

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, EBA üzerinden de bugün erişime açılacak.Veliler ve öğretmenler aracılığıyla EBA şifresi nasıl alınır?Veli aracılığıyla şifre alma (e-devlet ile)Öğretmen aracılığıyla şifre alma (e-Devlet veya MEBBİS ile)EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş nasıl yapılır?Veliden veya öğretmenden alınan şifre tek kullanımlık ve yalnızca ilk giriş işlemi için geçerli.EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?Daha önce şifre alan ancak şifresini hatırlamayan öğrenciler için iki farklı çözüm yolu bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milyonlarca-ogrenci-ve-veli-yarini-bekliyor-lgs-sonuclari-aciklanacak-1107135015.html

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eba, milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs)