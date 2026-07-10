https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-tercih-surecinde-mebin-tercih-danismani-rota-maarif-erisime-acildi-egitim-kurumlari-tek-1107167918.html
LGS tercih sürecinde MEB'in tercih danışmanı 'Rota Maarif' erişime açıldı: Eğitim kurumları tek platformda toplandı
LGS tercih sürecinde MEB'in tercih danışmanı 'Rota Maarif' erişime açıldı: Eğitim kurumları tek platformda toplandı
Sputnik Türkiye
MEB tarafından hayata geçirilen ve tercih sürecinde okulların karşılaştırılabileceği Rota Maarif erişeme açıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T15:23+0300
2026-07-10T15:23+0300
2026-07-10T15:24+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs)
tercih süreci
lise
en yüksek taban puanlı liseler
okul
rota maarif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_1db62bec5a3c7a8fb04586f9fe5eebd4.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere 'tercih danışmanı' olarak hizmet verecek Rota Maarif dijital platformu erişime açıldı. Platformda sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek, taslak tercih listesi oluşturulabilecek. Tüm okulların güncel bilgileri tek platformda toplandıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" platformu kuruldu.Sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek bir platform üzerinden kolayca erişebilecek.Rota Maarif'te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.Rota Maarif platformu, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve veliler için "tercih danışmanı" işlevi görecek. Platformla sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek. Dijital platform "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden kullanıma sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-aciklandi-en-yuksek-puanli-liseler-hangileri-galatasaray-lisesi-kac-puanla-ogrenci-alacak-1107161696.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071625636_0:0:615:461_1920x0_80_0_0_6ad0e15dd1aa680089e33d84616be7e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), tercih süreci, lise, en yüksek taban puanlı liseler, okul, rota maarif
milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), tercih süreci, lise, en yüksek taban puanlı liseler, okul, rota maarif
LGS tercih sürecinde MEB'in tercih danışmanı 'Rota Maarif' erişime açıldı: Eğitim kurumları tek platformda toplandı
15:23 10.07.2026 (güncellendi: 15:24 10.07.2026)
MEB tarafından hayata geçirilen ve tercih sürecinde okulların karşılaştırılabileceği Rota Maarif erişeme açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere 'tercih danışmanı' olarak hizmet verecek Rota Maarif dijital platformu erişime açıldı. Platformda sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek, taslak tercih listesi oluşturulabilecek.
Tüm okulların güncel bilgileri tek platformda toplandı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" platformu kuruldu.
Sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek bir platform üzerinden kolayca erişebilecek.
Rota Maarif'te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.
Rota Maarif platformu, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve veliler için "tercih danışmanı" işlevi görecek. Platformla sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek. Dijital platform "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden kullanıma sunuldu.