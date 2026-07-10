https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/lgs-tercih-surecinde-mebin-tercih-danismani-rota-maarif-erisime-acildi-egitim-kurumlari-tek-1107167918.html

LGS tercih sürecinde MEB'in tercih danışmanı 'Rota Maarif' erişime açıldı: Eğitim kurumları tek platformda toplandı

LGS tercih sürecinde MEB'in tercih danışmanı 'Rota Maarif' erişime açıldı: Eğitim kurumları tek platformda toplandı

Sputnik Türkiye

MEB tarafından hayata geçirilen ve tercih sürecinde okulların karşılaştırılabileceği Rota Maarif erişeme açıldı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T15:23+0300

2026-07-10T15:23+0300

2026-07-10T15:24+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

tercih süreci

lise

en yüksek taban puanlı liseler

okul

rota maarif

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere 'tercih danışmanı' olarak hizmet verecek Rota Maarif dijital platformu erişime açıldı. Platformda sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek, taslak tercih listesi oluşturulabilecek. Tüm okulların güncel bilgileri tek platformda toplandıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" platformu kuruldu.Sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek bir platform üzerinden kolayca erişebilecek.Rota Maarif'te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.Rota Maarif platformu, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve veliler için "tercih danışmanı" işlevi görecek. Platformla sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek. Dijital platform "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden kullanıma sunuldu.

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milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), tercih süreci, lise, en yüksek taban puanlı liseler, okul, rota maarif