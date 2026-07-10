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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/iea-hurmuzdeki-petrol-akisiyla-kuresel-arz-haziranda-gunluk-41-milyon-varil-artti-1107162895.html
IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı
IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının Körfez'deki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T13:35+0300
2026-07-10T13:35+0300
ekonomi̇
uluslararası enerji ajansı (iea)
i̇ran
hürmüz boğazı
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IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 9 milyon 400 bin varil altında kaldı.Rapora göre, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının ardından Körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla Körfez'den gelen petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı. Bu dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi günlük yaklaşık 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Söz konusu artışın büyük bölümünü, günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 630 bin varille Kuveyt sağladı.OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 1 milyon 630 bin varil artışla 60 milyon 370 bin varile yükselirken, bu artışın günlük yaklaşık 940 bin varille yarısından fazlası Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklandı.Böylece, küresel petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/brent-petrolun-varili-7668-dolardan-islem-goruyor-1107159401.html
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uluslararası enerji ajansı (iea), i̇ran, hürmüz boğazı, opec+
uluslararası enerji ajansı (iea), i̇ran, hürmüz boğazı, opec+

IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı

13:35 10.07.2026
© Fotoğraf : NASAHürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası
Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının Körfez'deki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel petrol arzının haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi.
IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 9 milyon 400 bin varil altında kaldı.
Rapora göre, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının ardından Körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla Körfez'den gelen petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı.
Bu dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi günlük yaklaşık 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Söz konusu artışın büyük bölümünü, günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 630 bin varille Kuveyt sağladı.
OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 1 milyon 630 bin varil artışla 60 milyon 370 bin varile yükselirken, bu artışın günlük yaklaşık 940 bin varille yarısından fazlası Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklandı.
Böylece, küresel petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.
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