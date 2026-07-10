https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/iea-hurmuzdeki-petrol-akisiyla-kuresel-arz-haziranda-gunluk-41-milyon-varil-artti-1107162895.html

IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı

IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının Körfez'deki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel... 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T13:35+0300

2026-07-10T13:35+0300

2026-07-10T13:35+0300

ekonomi̇

uluslararası enerji ajansı (iea)

i̇ran

hürmüz boğazı

opec+

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IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 9 milyon 400 bin varil altında kaldı.Rapora göre, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının ardından Körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla Körfez'den gelen petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı. Bu dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi günlük yaklaşık 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Söz konusu artışın büyük bölümünü, günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 630 bin varille Kuveyt sağladı.OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 1 milyon 630 bin varil artışla 60 milyon 370 bin varile yükselirken, bu artışın günlük yaklaşık 940 bin varille yarısından fazlası Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklandı.Böylece, küresel petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/brent-petrolun-varili-7668-dolardan-islem-goruyor-1107159401.html

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uluslararası enerji ajansı (iea), i̇ran, hürmüz boğazı, opec+