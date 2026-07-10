https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/brent-petrolun-varili-7668-dolardan-islem-goruyor-1107159401.html

Brent petrolün varili 76,68 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 76,68 dolardan işlem görüyor

Sputnik Türkiye

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 76,68 dolardan işlem görüyor. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T09:43+0300

2026-07-10T09:43+0300

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Dün 79,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 76,30 dolardan tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 76,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 72,28 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecinin sona erdiğini açıklamasının ardından Washington ile Tahran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi etkili oluyor.Bunun yanı sıra, İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu.Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden mi yoksa "düşman" füzelerinden mi kaynaklandığının araştırıldığı bildirildi.ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'ın güneyindeki çeşitli kentlere yoğun saldırılar düzenlemişti.Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma sürecine ilişkin belirsizliklerin artması, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatları destekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/brent-petrolun-varili-7787-dolardan-islem-goruyor-1107128340.html

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