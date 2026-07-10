Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız

Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yönetiliyor

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız