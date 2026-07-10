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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”nde konuştu ve " yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda... 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T16:27+0300
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
milli savunma üniversitesi
ak parti
kurmay
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mersinde-nato-zirvesini-protesto-etmek-icin-polis-memurunun-uzerine-ve-bahceye-kirmizi-boya-doken-2-1107153176.html
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recep tayyip erdoğan, milli savunma üniversitesi, ak parti, kurmay, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, milli savunma üniversitesi, ak parti, kurmay, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

16:27 10.07.2026 (güncellendi: 16:32 10.07.2026)
© Ahmet Serdar EserErdoğan-Macron-Merz
Erdoğan-Macron-Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Ahmet Serdar Eser
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”nde konuştu ve " yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”nde konuştu:
Devlet olarak, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz
Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor
NATO'nun geleceğini Türkiye'de ele aldık, değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık
Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız
Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yönetiliyor
Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz
Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız
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