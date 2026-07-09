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Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek için polis memurunun üzerine ve bahçeye kırmızı boya döken 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek için polis memurunun üzerine ve bahçeye kırmızı boya döken 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı parti binasında görevli polis memurunun üzerine ve bahçeye döktüğü belirtildi.Slogan atan şüphelilerin pankart açmak istedikleri sırada görevli polis memurlarına mukavemet gösterdiği bildirildi.Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapan şüphelileri 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/alanyada-hasemayla-havuza-girmeyi-engelledi-site-yoneticisi-tutuklandi-1107152586.html
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nato, mersin, protesto
nato, mersin, protesto

Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek için polis memurunun üzerine ve bahçeye kırmızı boya döken 2 şüpheli tutuklandı

23:06 09.07.2026
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı parti binasında görevli polis memurunun üzerine ve bahçeye döktüğü belirtildi.
Slogan atan şüphelilerin pankart açmak istedikleri sırada görevli polis memurlarına mukavemet gösterdiği bildirildi.
Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapan şüphelileri 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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