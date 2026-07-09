https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/mersinde-nato-zirvesini-protesto-etmek-icin-polis-memurunun-uzerine-ve-bahceye-kirmizi-boya-doken-2-1107153176.html

Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek için polis memurunun üzerine ve bahçeye kırmızı boya döken 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de NATO Zirvesi'ni protesto etmek için polis memurunun üzerine ve bahçeye kırmızı boya döken 2 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T23:06+0300

2026-07-09T23:06+0300

2026-07-09T23:06+0300

türki̇ye

nato

mersin

protesto

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060655084_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_83699da9eb05f5d15bdd308c4bae779e.jpg

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı parti binasında görevli polis memurunun üzerine ve bahçeye döktüğü belirtildi.Slogan atan şüphelilerin pankart açmak istedikleri sırada görevli polis memurlarına mukavemet gösterdiği bildirildi.Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapan şüphelileri 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' suçlarından gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/alanyada-hasemayla-havuza-girmeyi-engelledi-site-yoneticisi-tutuklandi-1107152586.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, mersin, protesto