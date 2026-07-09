https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/milyonlarca-ogrenci-ve-veli-yarini-bekliyor-lgs-sonuclari-aciklanacak-1107135015.html
Milyonlarca öğrenci ve veli yarını bekliyor: LGS sonuçları açıklanacak
Milyonlarca öğrenci ve veli yarını bekliyor: LGS sonuçları açıklanacak
Sputnik Türkiye
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2026-07-09T14:07+0300
2026-07-09T14:07+0300
2026-07-09T14:07+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav sistemi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavların sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin gözü kulağı yarın açıklanacak LGS sonuçlarına kilitlendi. Peki kayıtlar ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.Liselere kayıtlar ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), sınav sistemi
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), sınav sistemi
Milyonlarca öğrenci ve veli yarını bekliyor: LGS sonuçları açıklanacak
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavların sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin gözü kulağı yarın açıklanacak LGS sonuçlarına kilitlendi. Peki kayıtlar ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.
Liselere kayıtlar ne zaman başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.