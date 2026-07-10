https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/1107170351.html

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdi: Son hali gündem oldu

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdi: Son hali gündem oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı. Müftüoğlu'nun son paylaşımı ise gündem oldu. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T16:56+0300

2026-07-10T16:56+0300

2026-07-10T16:56+0300

yaşam

emel müftüoğlu

diyet

kilo verme

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Hovarda, Faka Bastın gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atan ünlü isim Emel Müftüoğlu, bir yıl içerisinde 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü duyurdu. Yaptığı paylaşıma ise sosyal medyadan çok sayıda kutlama mesajı geldi. Sağlık harabesiydimDoktoruyla çekilen bir karesini yayımlayan Emel Müftüoğlu, bir yıl önce sağlık değerlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, şeker, kolesterol ve kilo konusunda ciddi sorunlar yaşadığını "Tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk. Beni yeniden sağlığıma döndürdü" sözleriyle açıkladı. Ünlü şarkıcının takipçileri de şarkıcının son haline çok sayıda beğeni ve olumlu yorum yaptı.

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Sputnik Türkiye

emel müftüoğlu, diyet, kilo verme