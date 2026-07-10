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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdi: Son hali gündem oldu
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdi: Son hali gündem oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı. Müftüoğlu'nun son paylaşımı ise gündem oldu. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T16:56+0300
2026-07-10T16:56+0300
yaşam
emel müftüoğlu
diyet
kilo verme
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Hovarda, Faka Bastın gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atan ünlü isim Emel Müftüoğlu, bir yıl içerisinde 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü duyurdu. Yaptığı paylaşıma ise sosyal medyadan çok sayıda kutlama mesajı geldi. Sağlık harabesiydimDoktoruyla çekilen bir karesini yayımlayan Emel Müftüoğlu, bir yıl önce sağlık değerlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, şeker, kolesterol ve kilo konusunda ciddi sorunlar yaşadığını "Tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk. Beni yeniden sağlığıma döndürdü" sözleriyle açıkladı. Ünlü şarkıcının takipçileri de şarkıcının son haline çok sayıda beğeni ve olumlu yorum yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html
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emel müftüoğlu, diyet, kilo verme
emel müftüoğlu, diyet, kilo verme

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdi: Son hali gündem oldu

16:56 10.07.2026
Emel Müftüoğlu
Emel Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı. Müftüoğlu'nun son paylaşımı ise gündem oldu.
Hovarda, Faka Bastın gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atan ünlü isim Emel Müftüoğlu, bir yıl içerisinde 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü duyurdu. Yaptığı paylaşıma ise sosyal medyadan çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Sağlık harabesiydim

Doktoruyla çekilen bir karesini yayımlayan Emel Müftüoğlu, bir yıl önce sağlık değerlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, şeker, kolesterol ve kilo konusunda ciddi sorunlar yaşadığını "Tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk. Beni yeniden sağlığıma döndürdü" sözleriyle açıkladı. Ünlü şarkıcının takipçileri de şarkıcının son haline çok sayıda beğeni ve olumlu yorum yaptı.
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