https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/kahvede-yeni-bir-onemli-yan-etki-ortaya-cikti-beyin-bagirsak-ekseninde-1106847651.html

Kahvede yeni bir önemli yan etki ortaya çıktı: Beyin-bağırsak ekseninde

Kahvede yeni bir önemli yan etki ortaya çıktı: Beyin-bağırsak ekseninde

Sputnik Türkiye

Sabah kahvesi yeni sonuçlara göre sadece uyku açmakla kalmıyor, bağırsakları ve beyni de olumlu etkiliyor. Kahvenin faydaları ne? Araştırmalar ne diyor?

2026-06-29T12:51+0300

2026-06-29T12:51+0300

2026-06-29T12:51+0300

sağlik

kahve

bağırsak

faydaları

beyin

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Araştırmacılar, hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve içen kişilerin bağırsaklarında önemli değişiklikler gözlemledi. Özellikle Eggerthella sp ve Cryptobacterium curtum gibi faydalı bakterilerin sayısında belirgin artış tespit edildi. Bu bakterilerin, zararlı mikroorganizmaları temizleyerek mide enfeksiyonlarına karşı koruma sağladığı düşünülüyor.Kritik faktör: Antioksidan bileşenlerAraştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kafeinsiz kahve tüketenlerde görüldü. Bu kişilerde öğrenme ve hafıza fonksiyonlarında iyileşme kaydedildi. Uzmanlar bunu, kahvede bol miktarda bulunan polifenoller gibi antioksidan bileşenlere bağlıyor. Polifenoller, kafeinden bağımsız olarak bilişsel sağlığa katkı sağlıyor.Çalışmanın başyazarı Prof. John Cryan, New York merkezli Newsweek’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Cryan, çalışmanın sonuçlarını şöyle özetliyor:Her şey olumlu değil: Ölçülü tüketim şartAraştırmacılar, kahvenin "biyolojik olarak çok daha karmaşık" olduğunu vurguluyor. Cryan, “Alışkanlık haline gelmiş kahve içenlerde dürtüsellik ve duygusal reaktivitede artış gözlemledik. Etkiler her zaman tamamen olumlu değil” diyor.Uzmanlara göre kahve, birçok besinsel faktör gibi en iyi ölçülü tüketildiğinde fayda sağlıyor. Aşırı tüketimden kaçınmak gerektiğinin altını çizen Cryan, gelecekteki araştırmaların diyet ve mikrobiyom üzerinden daha kişiselleştirilmiş sağlık müdahaleleri geliştirebileceğini umuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bilim-insanlari-acikladi-insanligin-atesle-iliskisi-sanilandan-daha-eski-1106832596.html

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kahve, bağırsak, faydaları, beyin