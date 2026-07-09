https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/vucuduna-yapisan-keneyi-kendi-cikardi-4-gun-sonra-oldu-1107127898.html

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra öldü

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra öldü

Sputnik Türkiye

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 61 yaşındaki Dursun Almamış hayatını kaybetti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T09:32+0300

2026-07-09T09:32+0300

2026-07-09T09:32+0300

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tokat

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

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Havaların ısınmasıyla yeniden başlayan kene kabusu devam ediyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı 4 gün önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan Dursun Almamış, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.4 kişinin tedavileri sürüyorÖte yandan TOGÜ Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Son olarak 6 Haziran'da Sivas Koyulhisar'da KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oyuncu-ece-irtemin-kesin-olum-nedeni-belli-oldu-1107114769.html

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tokat, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)