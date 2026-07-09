https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/vucuduna-yapisan-keneyi-kendi-cikardi-4-gun-sonra-oldu-1107127898.html
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra öldü
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra öldü
Sputnik Türkiye
Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 61 yaşındaki Dursun Almamış hayatını kaybetti. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T09:32+0300
2026-07-09T09:32+0300
2026-07-09T09:32+0300
türki̇ye
tokat
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73ee75204da01428c1bf5e918ad0b41f.jpg
Havaların ısınmasıyla yeniden başlayan kene kabusu devam ediyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı 4 gün önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan Dursun Almamış, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.4 kişinin tedavileri sürüyorÖte yandan TOGÜ Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Son olarak 6 Haziran'da Sivas Koyulhisar'da KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oyuncu-ece-irtemin-kesin-olum-nedeni-belli-oldu-1107114769.html
türki̇ye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_33c1e08624be55b53bb4f2304681cfb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
tokat, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkardı, 4 gün sonra öldü
Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 61 yaşındaki Dursun Almamış hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla yeniden başlayan kene kabusu devam ediyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası Dursun Almamış’ı 4 gün önce kene ısırdı.
Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Almamış, dün rahatsızlanınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Dursun Almamış, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
4 kişinin tedavileri sürüyor
Öte yandan TOGÜ Hastanesi'nde KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Son olarak 6 Haziran'da Sivas Koyulhisar'da KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu yaşamını yitirmişti.