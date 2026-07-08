https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/oyuncu-ece-irtemin-kesin-olum-nedeni-belli-oldu-1107114769.html
Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda İrtem'in kesin ölüm nedeni alkol... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T19:03+0300
2026-07-08T19:03+0300
2026-07-08T19:04+0300
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ece i̇rtem
oyuncu
yerli oyuncu
kadın oyuncu
dizi
tv dizisi
ölüm
ölüm nedeni
alkol
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15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, raporunu hazırladı. CNN Türk'ün ulaştığı rapora göre İrtem'in ölümünün alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/hayatini-kaybeden-oyuncu-ece-irtemin-avukatindan-alkol-iddiasina-yanit-annesinin-aciklamalarini-1106573700.html
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ece i̇rtem, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, dizi, tv dizisi, ölüm, ölüm nedeni, alkol
ece i̇rtem, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, dizi, tv dizisi, ölüm, ölüm nedeni, alkol
Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu
19:03 08.07.2026 (güncellendi: 19:04 08.07.2026)
35 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda İrtem'in kesin ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak açıklandı.
15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, raporunu hazırladı.
CNN Türk'ün ulaştığı rapora göre İrtem'in ölümünün alkol zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği belirlendi.