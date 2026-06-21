https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html

2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T18:40+0300

2026-06-21T18:40+0300

2026-06-21T19:01+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

ösym

soru

2026 yks

cevap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

2026-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladı.Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait soru ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.YKS sonuçlarının ise 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/yks-maratonu-basladi-milyonlarca-ogrenci-tytde-gelecegi-icin-ter-dokuyor-1106657722.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym, soru, 2026 yks , cevap