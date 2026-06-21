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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html
2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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2026-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladı.Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait soru ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.YKS sonuçlarının ise 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/yks-maratonu-basladi-milyonlarca-ogrenci-tytde-gelecegi-icin-ter-dokuyor-1106657722.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym, soru, 2026 yks , cevap
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, ösym, soru, 2026 yks , cevap

2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

18:40 21.06.2026 (güncellendi: 19:01 21.06.2026)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
© AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.
2026-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımladı.
Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait soru ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
YKS sonuçlarının ise 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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