Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ukrayna'nın saldırısı sonucu doğalgaz akışının kesilmesi Türkiye’nin arz dengesini bozar
“7 Temmuz akşamı Krasnodar'daki kompresör istasyonuna yapılan saldırıyı, bu istasyonun önemi sebebiyle sıradan bir saldırı olarak nitelendirmemek lazım.
Zira bu istasyon, gazı deniz geçişine hazırlayan ve hat boyunca basıncı koruyan kilit halkalardan biri; dolayısıyla gazın taşınma sürecinin kritik bir noktasından bahsediyoruz. Bu sefer ucuz atlatılmış olsa da, Nisan'da TürkAkım'ı besleyen tesise, Mart'ta yine her iki hatta benzer girişimler olduğunu unutmamak lazım.
Karşımızda münferit bir olay değil, bir süreklilik var. Mavi Akım tek başına yıllık 16 milyar metreküp kapasiteyle gazı doğrudan Türkiye'ye getirirken, TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. Bu hattın bir kolu bizim iç tüketimimize, diğeri Balkanlar'a gidiyor.
Gaz tedarikindeki çeşitlendirmeye rağmen Rus gazı hâlâ çok büyük önem taşıyor. Yazın yaşanacak bir kesintinin altından kalkmak görece kolayken, aynı şeyi kış aylarında, talep tepedeyken söylemek mümkün değil.”
'Yapılacak bir saldırı, tedarik krizine neden olur’
“Bir diğer konu, Hürmüz kaynaklı küresel enerji krizi. Bu kriz zaten çözülmemişken ikinci bir tedarik krizinin etkisi çok daha sert olur. Olası bir arz krizi ve fiyat sıçraması önce elektrik maliyetini yükseltir, oradan cam, seramik, gübre, çelik gibi gaz-yoğun sanayimize, en sonunda da tüketici faturasına ve enflasyona yansır. Yani tek bir kompresör istasyonundaki hasar, birkaç halka sonra vatandaşın cebinde hissedilebilir.
Bir de tabii 'bölgesel gaz merkezi' meselesi var. Türkiye yıllardır bunu hedefliyor ve Ukrayna üzerinden geçen hat kapandığından beri TürkAkım, Rus gazının Avrupa'ya ulaşabildiği neredeyse tek kapı hâline geldi. Bu hatlara saldırı düzenlendiğinde sadece bizim gazımız değil, o merkez olma iddiamızın fiziksel omurgası ve Balkanlar'daki müşterilerimize verdiğimiz söz de hedef alınmış oluyor.
Son olarak şunu söylemek isterim: Türkiye'nin yıllardır ciddi bir doğalgaz tedarik krizi yaşamamasının birincil sebeplerinden biri, Rusya'nın kesintisiz akan gaz. Bu olay, o gazın ve onu taşıyan altyapının ne kadar değerli olduğunu herkese bir kez daha hatırlatmış oldu."