Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ukrayna'nın saldırısı sonucu doğalgaz akışının kesilmesi Türkiye’nin arz dengesini bozar

“7 Temmuz akşamı Krasnodar'daki kompresör istasyonuna yapılan saldırıyı, bu istasyonun önemi sebebiyle sıradan bir saldırı olarak nitelendirmemek lazım.

Zira bu istasyon, gazı deniz geçişine hazırlayan ve hat boyunca basıncı koruyan kilit halkalardan biri; dolayısıyla gazın taşınma sürecinin kritik bir noktasından bahsediyoruz. Bu sefer ucuz atlatılmış olsa da, Nisan'da TürkAkım'ı besleyen tesise, Mart'ta yine her iki hatta benzer girişimler olduğunu unutmamak lazım.

Karşımızda münferit bir olay değil, bir süreklilik var. Mavi Akım tek başına yıllık 16 milyar metreküp kapasiteyle gazı doğrudan Türkiye'ye getirirken, TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. Bu hattın bir kolu bizim iç tüketimimize, diğeri Balkanlar'a gidiyor.

Gaz tedarikindeki çeşitlendirmeye rağmen Rus gazı hâlâ çok büyük önem taşıyor. Yazın yaşanacak bir kesintinin altından kalkmak görece kolayken, aynı şeyi kış aylarında, talep tepedeyken söylemek mümkün değil.”