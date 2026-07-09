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Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ukrayna'nın saldırısı sonucu doğalgaz akışının kesilmesi Türkiye’nin arz dengesini bozar
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ukrayna'nın saldırısı sonucu doğalgaz akışının kesilmesi Türkiye’nin arz dengesini bozar
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Rus enerji şirketi Gazprom Türkiye’ye gaz sağlayan MaviAkım boru hattının Ukrayna İHA’ları tarafından vurulduğunu söyledi. MaviAkım ve TürkAkım gaz hatlarının... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T08:03+0300
2026-07-09T08:03+0300
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Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan MaviAkım boru hattının kritik noktalarından biri olan Krasnodar kompresör istasyonuna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı:Şirket, saldırının amacının Türkiye'ye yönelik kesintisiz doğalgaz arzını sabote etmek olduğunu vurguladı. Saldırıya karşı alınan hızlı önlemler sayesinde kritik bir krizin eşiğinden dönüldüğü belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Mavi Akım ve TürkAkım altyapı tesislerine yönelik sürekli saldırı girişimlerine Türkiye'nin dikkatini defalarca çektiğini söyledi. Saldırı sonrasında Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarının önemine değinen Enerji Uzmanı Volkan Volka Aslanoğlu şunları söyledi: 'Yapılacak bir saldırı, tedarik krizine neden olur’ TürkAkım ve MaviAkım’ın hasar görmesinin sanayi sektöründe önemli sıkıntılara neden olabileceğini belirten Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/mavi-akimda-iha-alarmi-gazpromun-krasnodar-istasyonu-hedef-alindi-1107102030.html
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mavi akım, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri
mavi akım, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri

Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ukrayna'nın saldırısı sonucu doğalgaz akışının kesilmesi Türkiye’nin arz dengesini bozar

08:03 09.07.2026
© AAMavi Akım
Mavi Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Rus enerji şirketi Gazprom Türkiye’ye gaz sağlayan MaviAkım boru hattının Ukrayna İHA’ları tarafından vurulduğunu söyledi. MaviAkım ve TürkAkım gaz hatlarının Türkiye açısından önemine dikkat çeken Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu, yaşanacak bir sorunun Türkiye’de ciddi krizlere neden olacağını vurguladı.
Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz sağlayan MaviAkım boru hattının kritik noktalarından biri olan Krasnodar kompresör istasyonuna Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı:
"7 Temmuz günü saat 19:51'de, MaviAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı sevkiyat zincirinde yer alan Krasnodar kompresör istasyonu, insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştır."
Şirket, saldırının amacının Türkiye'ye yönelik kesintisiz doğalgaz arzını sabote etmek olduğunu vurguladı. Saldırıya karşı alınan hızlı önlemler sayesinde kritik bir krizin eşiğinden dönüldüğü belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Mavi Akım ve TürkAkım altyapı tesislerine yönelik sürekli saldırı girişimlerine Türkiye'nin dikkatini defalarca çektiğini söyledi.
Saldırı sonrasında Mavi Akım ve Türk Akım doğalgaz boru hatlarının önemine değinen Enerji Uzmanı Volkan Volka Aslanoğlu şunları söyledi:

“7 Temmuz akşamı Krasnodar'daki kompresör istasyonuna yapılan saldırıyı, bu istasyonun önemi sebebiyle sıradan bir saldırı olarak nitelendirmemek lazım.

Zira bu istasyon, gazı deniz geçişine hazırlayan ve hat boyunca basıncı koruyan kilit halkalardan biri; dolayısıyla gazın taşınma sürecinin kritik bir noktasından bahsediyoruz. Bu sefer ucuz atlatılmış olsa da, Nisan'da TürkAkım'ı besleyen tesise, Mart'ta yine her iki hatta benzer girişimler olduğunu unutmamak lazım.

Karşımızda münferit bir olay değil, bir süreklilik var. Mavi Akım tek başına yıllık 16 milyar metreküp kapasiteyle gazı doğrudan Türkiye'ye getirirken, TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. Bu hattın bir kolu bizim iç tüketimimize, diğeri Balkanlar'a gidiyor.

Gaz tedarikindeki çeşitlendirmeye rağmen Rus gazı hâlâ çok büyük önem taşıyor. Yazın yaşanacak bir kesintinin altından kalkmak görece kolayken, aynı şeyi kış aylarında, talep tepedeyken söylemek mümkün değil.”

'Yapılacak bir saldırı, tedarik krizine neden olur’

TürkAkım ve MaviAkım’ın hasar görmesinin sanayi sektöründe önemli sıkıntılara neden olabileceğini belirten Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir diğer konu, Hürmüz kaynaklı küresel enerji krizi. Bu kriz zaten çözülmemişken ikinci bir tedarik krizinin etkisi çok daha sert olur. Olası bir arz krizi ve fiyat sıçraması önce elektrik maliyetini yükseltir, oradan cam, seramik, gübre, çelik gibi gaz-yoğun sanayimize, en sonunda da tüketici faturasına ve enflasyona yansır. Yani tek bir kompresör istasyonundaki hasar, birkaç halka sonra vatandaşın cebinde hissedilebilir.

Bir de tabii 'bölgesel gaz merkezi' meselesi var. Türkiye yıllardır bunu hedefliyor ve Ukrayna üzerinden geçen hat kapandığından beri TürkAkım, Rus gazının Avrupa'ya ulaşabildiği neredeyse tek kapı hâline geldi. Bu hatlara saldırı düzenlendiğinde sadece bizim gazımız değil, o merkez olma iddiamızın fiziksel omurgası ve Balkanlar'daki müşterilerimize verdiğimiz söz de hedef alınmış oluyor.

Son olarak şunu söylemek isterim: Türkiye'nin yıllardır ciddi bir doğalgaz tedarik krizi yaşamamasının birincil sebeplerinden biri, Rusya'nın kesintisiz akan gaz. Bu olay, o gazın ve onu taşıyan altyapının ne kadar değerli olduğunu herkese bir kez daha hatırlatmış oldu."

Mavi Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Mavi Akım'da İHA alarmı: Gazprom'un Krasnodar istasyonu hedef alındı
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