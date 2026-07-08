https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-kievin-asker-cenazelerini-kabul-etmemesi-tarihte-esi-benzeri-gorulmemis-bir-durum-1107096028.html
Zaharova: Kiev'in asker cenazelerini kabul etmemesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum
Zaharova: Kiev'in asker cenazelerini kabul etmemesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerini teslim almayı reddetmesini ‘eşi benzeri... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T09:29+0300
2026-07-08T09:29+0300
2026-07-08T09:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
kiev
konstantinovka
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin naaşlarını teslim almaktan vazgeçmesini sert bir dille eleştirdi. Sputnik radyosuna konuşan Zaharova, bu durumun tarihte bir ilk olduğunu belirtti.Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Rus diplomat, semavi dinlerin ortaya çıkışından önceki dönemlerde bile insanların, hayatını kaybeden kabile üyelerini asla savaş alanında bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Geçtiğimiz haftanın sonlarında Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da bulunan ve hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının teslim edilmesi için insani bir girişimde bulunmayı teklif etmişti. Teslimat sürecinin Moskova saatiyle 6 Temmuz günü12:00 ile 18:00 arasında gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak Kiev yönetimi bu teklifi reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bu hamleyle Ukrayna tarafının kendi askerlerine bir kez daha ‘harcanabilir malzeme’ gözüyle baktığını kanıtladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html
rusya
ukrayna
kiev
konstantinovka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1d94e7fa6be4aa89eb30c226ca105aac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı
Zaharova: Kiev'in asker cenazelerini kabul etmemesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerini teslim almayı reddetmesini ‘eşi benzeri görülmemiş bir olay’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin naaşlarını teslim almaktan vazgeçmesini sert bir dille eleştirdi. Sputnik radyosuna konuşan Zaharova, bu durumun tarihte bir ilk olduğunu belirtti.
Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Tarihte kendi insanının cenazesini teslim almayan hiçbir yapı, hiçbir sosyal grup olmadı. Halklardan bahsetmiyorum bile, böylesi bir oluşuma daha önce hiç rastlanmadı.”
Rus diplomat, semavi dinlerin ortaya çıkışından önceki dönemlerde bile insanların, hayatını kaybeden kabile üyelerini asla savaş alanında bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz haftanın sonlarında Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da bulunan ve hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının teslim edilmesi için insani bir girişimde bulunmayı teklif etmişti. Teslimat sürecinin Moskova saatiyle 6 Temmuz günü12:00 ile 18:00 arasında gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak Kiev yönetimi bu teklifi reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bu hamleyle Ukrayna tarafının kendi askerlerine bir kez daha ‘harcanabilir malzeme’ gözüyle baktığını kanıtladığını belirtmişti.