https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-kievin-asker-cenazelerini-kabul-etmemesi-tarihte-esi-benzeri-gorulmemis-bir-durum-1107096028.html

Zaharova: Kiev'in asker cenazelerini kabul etmemesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum

Zaharova: Kiev'in asker cenazelerini kabul etmemesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerini teslim almayı reddetmesini ‘eşi benzeri... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T09:29+0300

2026-07-08T09:29+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin naaşlarını teslim almaktan vazgeçmesini sert bir dille eleştirdi. Sputnik radyosuna konuşan Zaharova, bu durumun tarihte bir ilk olduğunu belirtti.Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Rus diplomat, semavi dinlerin ortaya çıkışından önceki dönemlerde bile insanların, hayatını kaybeden kabile üyelerini asla savaş alanında bırakmadıklarını da sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Geçtiğimiz haftanın sonlarında Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da bulunan ve hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının teslim edilmesi için insani bir girişimde bulunmayı teklif etmişti. Teslimat sürecinin Moskova saatiyle 6 Temmuz günü12:00 ile 18:00 arasında gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak Kiev yönetimi bu teklifi reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, bu hamleyle Ukrayna tarafının kendi askerlerine bir kez daha ‘harcanabilir malzeme’ gözüyle baktığını kanıtladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html

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