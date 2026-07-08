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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html
Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi
Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stratejik... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T08:13+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi unsurlarına yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Bakanlık, raporunda operasyonun gerekçesi ve detayları şu şekilde aktarıldı:Operasyon kapsamında, Kiev rejiminin askerî lojistiğine darbe vuruldu. Rus askerlerinin, FP-5 Flamingo füzeleri için parça üretimi ve depolaması yapılan Samsung-Ukraine şirketi tesisinin yanı sıra, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı stratejik bir atölyeyi başarıyla imha ettiği belirtildi.Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı.Son bir haftada üçüncü ağır darbeBu operasyon, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna başkenti ve çevresindeki askerî altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu.
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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, saldırı

Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi

08:13 08.07.2026 (güncellendi: 08:49 08.07.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stratejik askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi unsurlarına yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Bakanlık, raporunda operasyonun gerekçesi ve detayları şu şekilde aktarıldı:
“Sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına misilleme olarak dün gece askeri sanayi tesislerine karadan konuşlandırılan yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendi.”
Operasyon kapsamında, Kiev rejiminin askerî lojistiğine darbe vuruldu. Rus askerlerinin, FP-5 Flamingo füzeleri için parça üretimi ve depolaması yapılan Samsung-Ukraine şirketi tesisinin yanı sıra, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı stratejik bir atölyeyi başarıyla imha ettiği belirtildi.
Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı.

Son bir haftada üçüncü ağır darbe

Bu operasyon, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna başkenti ve çevresindeki askerî altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu.
2 Temmuz: İlk operasyonda en az 6 askeri sanayi işletmesi, bir akaryakıt-yağlama malzemeleri deposu ve gaz dağıtım istasyonları imha edildi.
6 Temmuz: İkinci dalgada 6 askeri sanayi tesisi daha, bir akaryakıt deposu ve askerî havalimanları hedef alınarak etkisiz hale getirildi.
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