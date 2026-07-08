https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html
Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi
Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stratejik... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi unsurlarına yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Bakanlık, raporunda operasyonun gerekçesi ve detayları şu şekilde aktarıldı:Operasyon kapsamında, Kiev rejiminin askerî lojistiğine darbe vuruldu. Rus askerlerinin, FP-5 Flamingo füzeleri için parça üretimi ve depolaması yapılan Samsung-Ukraine şirketi tesisinin yanı sıra, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı stratejik bir atölyeyi başarıyla imha ettiği belirtildi.Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı.Son bir haftada üçüncü ağır darbeBu operasyon, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna başkenti ve çevresindeki askerî altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html
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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, saldırı
rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, saldırı
Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi
08:13 08.07.2026 (güncellendi: 08:49 08.07.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stratejik askeri sanayi tesislerini yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi unsurlarına yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Bakanlık, raporunda operasyonun gerekçesi ve detayları şu şekilde aktarıldı:
“Sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarına misilleme olarak dün gece askeri sanayi tesislerine karadan konuşlandırılan yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı düzenlendi.”
Operasyon kapsamında, Kiev rejiminin askerî lojistiğine darbe vuruldu. Rus askerlerinin, FP-5 Flamingo füzeleri için parça üretimi ve depolaması yapılan Samsung-Ukraine şirketi tesisinin yanı sıra, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı stratejik bir atölyeyi başarıyla imha ettiği belirtildi.
Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı.
Son bir haftada üçüncü ağır darbe
Bu operasyon, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna başkenti ve çevresindeki askerî altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu.
2 Temmuz:
İlk operasyonda en az 6 askeri sanayi işletmesi, bir akaryakıt-yağlama malzemeleri deposu ve gaz dağıtım istasyonları imha edildi.
6 Temmuz:
İkinci dalgada 6 askeri sanayi tesisi daha, bir akaryakıt deposu ve askerî havalimanları hedef alınarak etkisiz hale getirildi.