https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/rusya-kievdeki-askeri-hedefleri-vurdu-fuze-parcalari-ve-iha-uretim-merkezleri-imha-edildi-1107094485.html

Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi

Rusya, Kiev’deki askeri hedefleri vurdu: Füze parçaları ve İHA üretim merkezleri imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından sivil altyapıya yönelik düzenlenen terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stratejik... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T08:13+0300

2026-07-08T08:13+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi unsurlarına yönelik grup saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.Bakanlık, raporunda operasyonun gerekçesi ve detayları şu şekilde aktarıldı:Operasyon kapsamında, Kiev rejiminin askerî lojistiğine darbe vuruldu. Rus askerlerinin, FP-5 Flamingo füzeleri için parça üretimi ve depolaması yapılan Samsung-Ukraine şirketi tesisinin yanı sıra, orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı stratejik bir atölyeyi başarıyla imha ettiği belirtildi.Ukrayna yerel medyasında yer alan haberlerde de gece boyunca Kiev'de birkaç dalga halinde patlama seslerinin yükseldiği ve şehir genelinde hava alarmı çalındığı doğrulandı.Son bir haftada üçüncü ağır darbeBu operasyon, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna başkenti ve çevresindeki askerî altyapıya yönelik gerçekleştirdiği üçüncü büyük ve etkili harekat oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html

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