https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/zaharova-ankaradaki-nato-zirvesinde-muttefikler-arasindaki-gerilim-giderilemedi-1107121850.html

Zaharova: Ankara’daki NATO zirvesinde müttefikler arasındaki gerilim giderilemedi

Zaharova: Ankara’daki NATO zirvesinde müttefikler arasındaki gerilim giderilemedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’daki NATO zirvesinde ittifak içi çelişkilerin yumuşatılamadığını belirterek, NATO’nun genel... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T23:11+0300

2026-07-08T23:11+0300

2026-07-08T23:11+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinin sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, müttefikler arasındaki anlaşmazlıkların giderilemediğine dikkat çekti. Zirvede “NATO içindeki keskin köşeleri yumuşatma” girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayan Zaharova, ittifak içindeki çatlakların sürdüğünü ifade etti.NATO’nun genel yöneliminde bir değişiklik olmadığını belirten Rus Sözcü, Avrupa kıtasının militarizasyonu, Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlık ve Ukrayna’ya kapsamlı desteğin ittifakın ana hatlarını oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Zaharova ayrıca, mevcut Avrupa siyasi elitlerinin, “kolektif Batı” ile Moskova arasındaki cepheleşmede kendilerini bilinçli olarak ön saflara yerleştirdiğini vurguladı.Zirvedeki ABD-Avrupa ayrılığına da değinen Zaharova, NATO Genel Sekreteri’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ı Amerikan güçlerinin Avrupa’dan çekilmesi konusunu zorlamaması için “yatıştırmayı” başaramadığını belirterek, Washington’un Kuzey Atlantik İttifakı’na dair hayal kırıklığını artık gizlemediğini dile getirdi.Açıklamasında NATO yönetimine bir de uyarıda bulunan Zaharova, “NATO stratejistleri durup düşünmeli; dünyayı felakete sürükleyebilecek sorumsuz kararlar almaktan kaçınmalılar” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-abd-guvenlik-garantileri-kapsaminda-ukrayna-hava-sahasinin-kapatilmasini-saglayabilir-1107112662.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, nato, batı, ukrayna, ankara, nato zirvesi, donald trump