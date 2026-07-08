https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-abd-guvenlik-garantileri-kapsaminda-ukrayna-hava-sahasinin-kapatilmasini-saglayabilir-1107112662.html

Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir

Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri çerçevesinde ülkenin hava sahasının kapatılmasını... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:43+0300

2026-07-08T17:43+0300

2026-07-08T17:43+0300

dünya

donald trump

vladimir zelenskiy

abd

ukrayna

nato

rusya

uçuşa yasak bölge

moskova

patriot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748377_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_66968fa163e3b0494541163d5b8b793f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, gerekli görülmesi halinde Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” oluşturmanın güvenlik garantilerinin bir parçası olabileceğini söyledi; Rusya ile barış sağlanırsa çatışmanın yeniden başlamayacağını belirtti.İhtimal dahilindeki güvenlik garantilerine ilişkin Trump, “Gerekirse, evet. Eğer bir anlaşmaya varırsak iç güvenlik garantileriniz hakkında endişe etmenize gerek kalmaz. Eğer bir anlaşmamız olursa, bu zaten bir güvence anlamına gelir ve bahsettiğiniz (Rusya’nın olası saldırısı) konuda endişelenmek zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.Taraflar arasında barış sağlanması halinde çatışmanın yeniden alevlenmeyeceğinin altını çizen ABD Başkanı, tesis edilecek mutabakatın ABD ile İran arasındaki ateşkesten “daha sağlam” olacağını vurguladı.Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

abd

ukrayna

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, nato, rusya, uçuşa yasak bölge, moskova, patriot, vladimir putin