https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-abd-guvenlik-garantileri-kapsaminda-ukrayna-hava-sahasinin-kapatilmasini-saglayabilir-1107112662.html
Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir
Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri çerçevesinde ülkenin hava sahasının kapatılmasını... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:43+0300
2026-07-08T17:43+0300
2026-07-08T17:43+0300
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donald trump
vladimir zelenskiy
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ukrayna
nato
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uçuşa yasak bölge
moskova
patriot
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, gerekli görülmesi halinde Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” oluşturmanın güvenlik garantilerinin bir parçası olabileceğini söyledi; Rusya ile barış sağlanırsa çatışmanın yeniden başlamayacağını belirtti.İhtimal dahilindeki güvenlik garantilerine ilişkin Trump, “Gerekirse, evet. Eğer bir anlaşmaya varırsak iç güvenlik garantileriniz hakkında endişe etmenize gerek kalmaz. Eğer bir anlaşmamız olursa, bu zaten bir güvence anlamına gelir ve bahsettiğiniz (Rusya’nın olası saldırısı) konuda endişelenmek zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.Taraflar arasında barış sağlanması halinde çatışmanın yeniden alevlenmeyeceğinin altını çizen ABD Başkanı, tesis edilecek mutabakatın ABD ile İran arasındaki ateşkesten “daha sağlam” olacağını vurguladı.Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html
abd
ukrayna
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donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, nato, rusya, uçuşa yasak bölge, moskova, patriot, vladimir putin
donald trump, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, nato, rusya, uçuşa yasak bölge, moskova, patriot, vladimir putin
Trump: ABD, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna hava sahasının kapatılmasını sağlayabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri çerçevesinde ülkenin hava sahasının kapatılmasını sağlayabileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, gerekli görülmesi halinde Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” oluşturmanın güvenlik garantilerinin bir parçası olabileceğini söyledi; Rusya ile barış sağlanırsa çatışmanın yeniden başlamayacağını belirtti.
İhtimal dahilindeki güvenlik garantilerine ilişkin Trump, “Gerekirse, evet. Eğer bir anlaşmaya varırsak iç güvenlik garantileriniz hakkında endişe etmenize gerek kalmaz. Eğer bir anlaşmamız olursa, bu zaten bir güvence anlamına gelir ve bahsettiğiniz (Rusya’nın olası saldırısı) konuda endişelenmek zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında barış sağlanması halinde çatışmanın yeniden alevlenmeyeceğinin altını çizen ABD Başkanı, tesis edilecek mutabakatın ABD ile İran arasındaki ateşkesten “daha sağlam” olacağını vurguladı.
Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
Rusya ve Ukrayna çatışmanın çözümü konusunda büyük ilerleme kaydetti.
Moskova önemli bir askeri güce sahip.
Putin ile aramızda çok iyi ilişkiler var.
Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilebilir.
ABD, maden kaynaklarına ilişkin yapılan anlaşma sonrasında Ukrayna’da bir arazi payı elde etti.