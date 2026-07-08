https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/yeni-arastirma-kreatin-kanserle-mucadelede-umut-verdi-1107114538.html

Yeni araştırma: Kreatin, kanserle mücadelede umut verdi

Yeni araştırma: Kreatin, kanserle mücadelede umut verdi

Sputnik Türkiye

Kas geliştirmek için kullanılan kreatin, kanser tedavisinde de yeni bir umut olabilir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kreatinin... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T19:04+0300

2026-07-08T19:04+0300

2026-07-08T19:04+0300

sağlik

kanser

kemoterapi

bağışıklık

bağışıklık sistemi

hücre

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Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, sporcuların performans artırmak amacıyla kullandığı ve doğal bir organik asit olan kreatinin, yalnızca kaslara değil, bağışıklık sistemine de önemli katkılar sağlayabileceğini belirledi. Araştırma, kreatinin kanseri doğrudan tedavi ettiğini göstermese de, bağışıklık hücrelerini daha etkili hale getirerek mevcut kanser tedavilerini güçlendirme potansiyeline sahip olabileceğine işaret ediyor.Araştırmacılar, bulguların şu aşamada yalnızca fareler ve laboratuvar ortamındaki insan hücreleri üzerinde elde edildiğini, bu nedenle kreatinin kanser hastalarında etkili olduğunun henüz söylenemeyeceğini özellikle vurguladı.Bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyoriScience dergisinde yayımlanan araştırmada, kreatinin dendritik hücreler olarak bilinen ve bağışıklık sisteminin kanseri tanıyıp diğer savunma hücrelerini harekete geçirmesini sağlayan hücreleri güçlendirdiği tespit edildi.Araştırmacılar, kreatinin bu hücrelere daha fazla enerji sağlayarak kanser hücrelerini yok eden T hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğunu belirledi.Farelerde tümör büyümesi yavaşladıAraştırma kapsamında melanomlu farelere düzenli olarak kreatin verildi. Bilim insanları, kreatin verilen farelerde tümör büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığını ve tümör bölgesine ulaşan bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığını gözlemledi.Ayrıca kreatinin, hücrelerin temel enerji kaynağı olan ATP seviyelerini yükselterek bağışıklık hücrelerinin daha uzun süre aktif kalmasını sağladığı belirlendi.Araştırmacılar, kreatinin bu etkisini şarj edilebilir bir pilin hücrelere sürekli enerji sağlamasına benzetti.Klinik deneyler yapılacakEkip, kreatinin insan bağışıklık hücreleri üzerinde de benzer etkiler gösterdiğini ve gelecekte kanser aşılarının geliştirilmesinde de kullanılabileceğini değerlendirdi.Araştırmacılar, tüm bulguların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayarak kreatinin kanser tedavisinde kullanılabilmesi için insanlar üzerinde klinik deneylerin tamamlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kanser tedavisi gören kişilerin, doktorlarına danışmadan herhangi bir takviye ürün kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/saglik-bakanligindan-yeni-yonetmelik-taslagi-hasta-ve-calisan-haklarina-duzenleme-1107091650.html

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kanser, kemoterapi, bağışıklık, bağışıklık sistemi, hücre