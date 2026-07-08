https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/yeni-arastirma-kreatin-kanserle-mucadelede-umut-verdi-1107114538.html
Yeni araştırma: Kreatin, kanserle mücadelede umut verdi
Yeni araştırma: Kreatin, kanserle mücadelede umut verdi
Sputnik Türkiye
Kas geliştirmek için kullanılan kreatin, kanser tedavisinde de yeni bir umut olabilir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kreatinin... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T19:04+0300
2026-07-08T19:04+0300
2026-07-08T19:04+0300
sağlik
kanser
kemoterapi
bağışıklık
bağışıklık sistemi
hücre
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Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, sporcuların performans artırmak amacıyla kullandığı ve doğal bir organik asit olan kreatinin, yalnızca kaslara değil, bağışıklık sistemine de önemli katkılar sağlayabileceğini belirledi. Araştırma, kreatinin kanseri doğrudan tedavi ettiğini göstermese de, bağışıklık hücrelerini daha etkili hale getirerek mevcut kanser tedavilerini güçlendirme potansiyeline sahip olabileceğine işaret ediyor.Araştırmacılar, bulguların şu aşamada yalnızca fareler ve laboratuvar ortamındaki insan hücreleri üzerinde elde edildiğini, bu nedenle kreatinin kanser hastalarında etkili olduğunun henüz söylenemeyeceğini özellikle vurguladı.Bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyoriScience dergisinde yayımlanan araştırmada, kreatinin dendritik hücreler olarak bilinen ve bağışıklık sisteminin kanseri tanıyıp diğer savunma hücrelerini harekete geçirmesini sağlayan hücreleri güçlendirdiği tespit edildi.Araştırmacılar, kreatinin bu hücrelere daha fazla enerji sağlayarak kanser hücrelerini yok eden T hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğunu belirledi.Farelerde tümör büyümesi yavaşladıAraştırma kapsamında melanomlu farelere düzenli olarak kreatin verildi. Bilim insanları, kreatin verilen farelerde tümör büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığını ve tümör bölgesine ulaşan bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığını gözlemledi.Ayrıca kreatinin, hücrelerin temel enerji kaynağı olan ATP seviyelerini yükselterek bağışıklık hücrelerinin daha uzun süre aktif kalmasını sağladığı belirlendi.Araştırmacılar, kreatinin bu etkisini şarj edilebilir bir pilin hücrelere sürekli enerji sağlamasına benzetti.Klinik deneyler yapılacakEkip, kreatinin insan bağışıklık hücreleri üzerinde de benzer etkiler gösterdiğini ve gelecekte kanser aşılarının geliştirilmesinde de kullanılabileceğini değerlendirdi.Araştırmacılar, tüm bulguların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayarak kreatinin kanser tedavisinde kullanılabilmesi için insanlar üzerinde klinik deneylerin tamamlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kanser tedavisi gören kişilerin, doktorlarına danışmadan herhangi bir takviye ürün kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/saglik-bakanligindan-yeni-yonetmelik-taslagi-hasta-ve-calisan-haklarina-duzenleme-1107091650.html
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kanser, kemoterapi, bağışıklık, bağışıklık sistemi, hücre
kanser, kemoterapi, bağışıklık, bağışıklık sistemi, hücre
Yeni araştırma: Kreatin, kanserle mücadelede umut verdi
Kas geliştirmek için kullanılan kreatin, kanser tedavisinde de yeni bir umut olabilir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, kreatinin bağışıklık sistemini güçlendirerek tümörlerle mücadeleyi destekleyebileceğini ortaya koydu.
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, sporcuların performans artırmak amacıyla kullandığı ve doğal bir organik asit olan kreatinin, yalnızca kaslara değil, bağışıklık sistemine de önemli katkılar sağlayabileceğini belirledi. Araştırma, kreatinin kanseri doğrudan tedavi ettiğini göstermese de, bağışıklık hücrelerini daha etkili hale getirerek mevcut kanser tedavilerini güçlendirme potansiyeline sahip olabileceğine işaret ediyor.
Araştırmacılar, bulguların şu aşamada yalnızca fareler ve laboratuvar ortamındaki insan hücreleri üzerinde elde edildiğini, bu nedenle kreatinin kanser hastalarında etkili olduğunun henüz söylenemeyeceğini özellikle vurguladı.
Bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyor
iScience dergisinde yayımlanan araştırmada, kreatinin dendritik hücreler olarak bilinen ve bağışıklık sisteminin kanseri tanıyıp diğer savunma hücrelerini harekete geçirmesini sağlayan hücreleri güçlendirdiği tespit edildi.
Araştırmacılar, kreatinin bu hücrelere daha fazla enerji sağlayarak kanser hücrelerini yok eden T hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olduğunu belirledi.
Araştırmanın kıdemli yazarı, UCLA Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Moleküler Genetik Profesörü Lili Yang
, "İmmünoterapi büyük umut vaat ediyor ancak yalnızca hastaların bir kısmında işe yarıyor. Çalışmamız, kreatinin yalnızca kanserle savaşan T hücrelerini değil, onları yönlendiren tüm bağışıklık sistemini desteklediğini gösteriyor."
dedi.
Farelerde tümör büyümesi yavaşladı
Araştırma kapsamında melanomlu farelere düzenli olarak kreatin verildi. Bilim insanları, kreatin verilen farelerde tümör büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığını ve tümör bölgesine ulaşan bağışıklık hücrelerinin sayısının arttığını gözlemledi.
Ayrıca kreatinin, hücrelerin temel enerji kaynağı olan ATP seviyelerini yükselterek bağışıklık hücrelerinin daha uzun süre aktif kalmasını sağladığı belirlendi.
Araştırmacılar, kreatinin bu etkisini şarj edilebilir bir pilin hücrelere sürekli enerji sağlamasına benzetti.
Klinik deneyler yapılacak
Ekip, kreatinin insan bağışıklık hücreleri üzerinde de benzer etkiler gösterdiğini ve gelecekte kanser aşılarının geliştirilmesinde de kullanılabileceğini değerlendirdi.
Araştırmanın ortak yazarı ve yüksek lisans öğrencisi James Elsten-Brown
, "Kreatin hem immünoterapi gören hastalarda bağışıklık yanıtını destekleyen bir takviye hem de dendritik hücre temelli kanser aşılarının etkinliğini artırabilecek bir araç olabilir."
ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, tüm bulguların henüz erken aşamada olduğunu vurgulayarak kreatinin kanser tedavisinde kullanılabilmesi için insanlar üzerinde klinik deneylerin tamamlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kanser tedavisi gören kişilerin, doktorlarına danışmadan herhangi bir takviye ürün kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.