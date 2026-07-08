https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/saglik-bakanligindan-yeni-yonetmelik-taslagi-hasta-ve-calisan-haklarina-duzenleme-1107091650.html

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik taslağı: Hasta ve çalışan haklarına düzenleme

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yönetmelik taslağı: Hasta ve çalışan haklarına düzenleme

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın yeni taslağıyla sağlık hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler bekleniyor. Elektronik onay sistemi, Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T08:06+0300

2026-07-08T08:06+0300

2026-07-08T08:06+0300

sağlik

hasta

hastane

özel hastane

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği" taslağıyla sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılması hedefleniyor.Türkiye gazetesinin haberine göre, taslak düzenleme ile hem hastaların insan onuruna uygun sağlık hizmeti alması hem de sağlık çalışanlarının güvenli, destekleyici ve saygın bir çalışma ortamında görev yapması amaçlanıyor.Tıbbi müdahalelerde elektronik onay dönemiTaslağa göre, hastaların tıbbi müdahalelere ilişkin rızaları elektronik ortamda alınabilecek.Bu uygulamayla birlikte sağlık hizmetlerinde dijital kayıt, doğrulama ve arşivleme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.Başvurular dijital sistem üzerinden yapılabilecekYeni düzenlemeyle hasta ve sağlık çalışanlarının şikâyet, talep ve başvurularını elektronik ortamdan yapabilmesi için Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi (HÇHBS) kurulacak.Sistem üzerinden yapılan başvurular öncelikle yerinde çözüm ve uzlaşı yöntemiyle değerlendirilecek. Çözülemeyen başvurular ise komisyonlara, il koordinatörlüklerine ve il kurullarına taşınabilecek.'Önceden açıklanmış sağlık isteği' uygulaması geliyorTaslakta yer alan bir diğer düzenlemeyle "önceden açıklanmış sağlık isteği" kavramı hayata geçirilecek.Buna göre kişi, ileride bilinç kaybı, ağır hastalık veya benzeri nedenlerle sağlık kararlarını veremeyecek duruma gelmesi halinde, hangi tedavileri kabul edip etmeyeceğini önceden belirleyebilecek.Bu beyan, yazılı veya dijital ortamda kayıt altına alınabilecek ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından dikkate alınacak.Sağlıkta şiddete karşı yeni tedbirlerTaslak yönetmelikte sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni uygulamalar da yer aldı.Buna göre sağlık kurum ve kuruluşları, şiddeti önlemeye yönelik programlar hazırlamakla yükümlü olacak.Şiddet olaylarının yanı sıra "ramak kala" olarak tanımlanan, şiddetle sonuçlanmayan ancak ciddi risk oluşturan olaylar da kayıt altına alınarak incelenecek.Ayrıca şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına psikososyal destek verilmesi zorunlu hale getirilecek.'Beyaz Yardım' sistemi kurulacakTaslak kapsamında sağlık çalışanları için "Beyaz Yardım" adıyla yeni bir destek sistemi oluşturulacak.Bu sistem üzerinden sağlık çalışanları, maruz kaldıkları şiddet, tehdit ve hakaret olaylarında hukuki destek talebinde bulunabilecek.Ayrıca çalışanlar; fiziksel şiddete uğramaları, tehdit edilmeleri, hakarete maruz kalmaları veya kendilerinin ya da ekip arkadaşlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan durumlarla karşılaşmaları halinde, belirlenen usuller çerçevesinde hizmetten çekilme talebinde bulunabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/sgknin-4-buyuk-destegi-kimler-faydalanabiliyor-kimler-yararlanamiyor-1107089948.html

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