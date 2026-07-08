https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/witkoff-ve-kushner-yakin-gelecekte-moskovayi-ziyaret-edebilir-1107088495.html

'Witkoff ve Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir'

'Witkoff ve Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir'

Sputnik Türkiye

Diplomatik bir kaynak ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yakın gelecekte Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T01:37+0300

2026-07-08T01:37+0300

2026-07-08T01:43+0300

dünya

yuriy uşakov

steve witkoff

jared kushner

moskova

kremlin

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ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir. RIA Novosti'ye konuşan kaynağa göre, bu ziyaret uzun zamandır görüşülüyordu ve yakın gelecekte gerçekleşebilir.Geçen hafta Kremlin danışmanı Yuriy Uşakov, Witkoff ve Kushner'in Ukrayna'daki durumu çözmek için arabuluculuk çabalarına devam edeceklerini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/letonya-cumhurbaskani-rinkevics-nato-icinde-ukraynaya-destek-konusunda-gorus-ayriliklari-var-1107087769.html

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yuriy uşakov, steve witkoff, jared kushner, moskova, kremlin