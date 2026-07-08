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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/witkoff-ve-kushner-yakin-gelecekte-moskovayi-ziyaret-edebilir-1107088495.html
'Witkoff ve Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir'
'Witkoff ve Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir'
Sputnik Türkiye
Diplomatik bir kaynak ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yakın gelecekte Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
yuriy uşakov
steve witkoff
jared kushner
moskova
kremlin
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ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir. RIA Novosti'ye konuşan kaynağa göre, bu ziyaret uzun zamandır görüşülüyordu ve yakın gelecekte gerçekleşebilir.Geçen hafta Kremlin danışmanı Yuriy Uşakov, Witkoff ve Kushner'in Ukrayna'daki durumu çözmek için arabuluculuk çabalarına devam edeceklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/letonya-cumhurbaskani-rinkevics-nato-icinde-ukraynaya-destek-konusunda-gorus-ayriliklari-var-1107087769.html
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yuriy uşakov, steve witkoff, jared kushner, moskova, kremlin
yuriy uşakov, steve witkoff, jared kushner, moskova, kremlin

'Witkoff ve Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir'

01:37 08.07.2026 (güncellendi: 01:43 08.07.2026)
© Sputnik / Kristina KormilitsinaSteve Witkoff ve Jared Kushner
Steve Witkoff ve Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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Diplomatik bir kaynak ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın yakın gelecekte Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti.
ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yakın gelecekte Moskova'yı ziyaret edebilir. RIA Novosti'ye konuşan kaynağa göre, bu ziyaret uzun zamandır görüşülüyordu ve yakın gelecekte gerçekleşebilir.
Geçen hafta Kremlin danışmanı Yuriy Uşakov, Witkoff ve Kushner'in Ukrayna'daki durumu çözmek için arabuluculuk çabalarına devam edeceklerini söylemişti.
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