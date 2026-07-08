https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/letonya-cumhurbaskani-rinkevics-nato-icinde-ukraynaya-destek-konusunda-gorus-ayriliklari-var-1107087769.html

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: NATO içinde Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları var

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: NATO içinde Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları var

Sputnik Türkiye

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO üyeleri arasında Ukrayna’ya verilecek desteğin "seviyesi ve kapsamı" ile Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda görüş... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

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Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte NATO içerisindeki güncel tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İttifak içerisinde bazı temel başlıklarda farklı görüşler olduğunu belirten Rinkevics, "Ukrayna’daki çatışma ve Orta Doğu’daki gelişmeler, NATO içinde görüş ayrılıklarının bulunduğu başlıca konular" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya destek fikrine genel olarak karşı çıkılmadığını vurgulayan Letonya lideri "Üye ülkelerin Ukrayna’ya desteği konusunda temelde benzer bir çizgide olduğunu düşünüyorum; aradaki farklılıklar daha çok bu desteğin düzeyi ve kapsamına ilişkin" diye konuştu.Bölgesel güvenlik kaygılarına da değinen Rinkevics, Rusya tehdidine karşı ittifakın doğu kanadının savunma kapasitesinin mutlaka artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından bu yana AB ülkeleri Kiev rejimine on milyarlarca euro tutarında askeri, mali ve insani destek sağladı. Ancak artan maliyetler, yüksek enflasyon, bütçe kısıtları ve yaşam standardındaki gerileme nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde bu politikanın bedeli ve etkinliği daha sık tartışılır hale geldi.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.

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edgars rinkevics, letonya, nato, ukrayna, ortadoğu, el cezire, moskova, rusya, avrupa