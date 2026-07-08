Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/letonya-cumhurbaskani-rinkevics-nato-icinde-ukraynaya-destek-konusunda-gorus-ayriliklari-var-1107087769.html
Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: NATO içinde Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları var
Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: NATO içinde Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları var
Sputnik Türkiye
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO üyeleri arasında Ukrayna’ya verilecek desteğin "seviyesi ve kapsamı" ile Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda görüş... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T00:35+0300
2026-07-08T00:35+0300
dünya
edgars rinkevics
letonya
nato
ukrayna
ortadoğu
el cezire
moskova
rusya
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079558932_0:261:2715:1788_1920x0_80_0_0_85312aba74e2bc84a36bd59f373c7031.jpg
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte NATO içerisindeki güncel tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İttifak içerisinde bazı temel başlıklarda farklı görüşler olduğunu belirten Rinkevics, "Ukrayna’daki çatışma ve Orta Doğu’daki gelişmeler, NATO içinde görüş ayrılıklarının bulunduğu başlıca konular" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya destek fikrine genel olarak karşı çıkılmadığını vurgulayan Letonya lideri "Üye ülkelerin Ukrayna’ya desteği konusunda temelde benzer bir çizgide olduğunu düşünüyorum; aradaki farklılıklar daha çok bu desteğin düzeyi ve kapsamına ilişkin" diye konuştu.Bölgesel güvenlik kaygılarına da değinen Rinkevics, Rusya tehdidine karşı ittifakın doğu kanadının savunma kapasitesinin mutlaka artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından bu yana AB ülkeleri Kiev rejimine on milyarlarca euro tutarında askeri, mali ve insani destek sağladı. Ancak artan maliyetler, yüksek enflasyon, bütçe kısıtları ve yaşam standardındaki gerileme nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde bu politikanın bedeli ve etkinliği daha sık tartışılır hale geldi.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-ukraynadaki-catisma-sanildigindan-sona-ermeye-cok-daha-yakin-1107049676.html
letonya
ukrayna
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0c/1079558932_0:7:2715:2043_1920x0_80_0_0_7a09304e6cd2c6ad4966b34bf199d45b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
edgars rinkevics, letonya, nato, ukrayna, ortadoğu, el cezire, moskova, rusya, avrupa
edgars rinkevics, letonya, nato, ukrayna, ortadoğu, el cezire, moskova, rusya, avrupa

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics: NATO içinde Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları var

00:35 08.07.2026
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Multimedya arşivine gidinLatvian Foreign Affairs Minister Edgars Rinkevics
Latvian Foreign Affairs Minister Edgars Rinkevics - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Sergey Kuznecov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, NATO üyeleri arasında Ukrayna’ya verilecek desteğin "seviyesi ve kapsamı" ile Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda görüş ayrılıkları yaşandığını belirterek, müttefiklerin doğu kanadını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte NATO içerisindeki güncel tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İttifak içerisinde bazı temel başlıklarda farklı görüşler olduğunu belirten Rinkevics, "Ukrayna’daki çatışma ve Orta Doğu’daki gelişmeler, NATO içinde görüş ayrılıklarının bulunduğu başlıca konular" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya destek fikrine genel olarak karşı çıkılmadığını vurgulayan Letonya lideri "Üye ülkelerin Ukrayna’ya desteği konusunda temelde benzer bir çizgide olduğunu düşünüyorum; aradaki farklılıklar daha çok bu desteğin düzeyi ve kapsamına ilişkin" diye konuştu.
Bölgesel güvenlik kaygılarına da değinen Rinkevics, Rusya tehdidine karşı ittifakın doğu kanadının savunma kapasitesinin mutlaka artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından bu yana AB ülkeleri Kiev rejimine on milyarlarca euro tutarında askeri, mali ve insani destek sağladı. Ancak artan maliyetler, yüksek enflasyon, bütçe kısıtları ve yaşam standardındaki gerileme nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde bu politikanın bedeli ve etkinliği daha sık tartışılır hale geldi.
Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
DÜNYA
Trump: Ukrayna'daki çatışma, sanıldığından sona ermeye çok daha yakın
6 Temmuz, 20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала