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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/venezueladaki-depremlerde-can-kaybi-3-bin-685e-yukseldi-1107092645.html
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3 bin 685'e yükseldi
Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3 bin 685'e yükseldi
Sputnik Türkiye
2 hafta önce Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T08:37+0300
2026-07-08T08:37+0300
dünya
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı. Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e yükseldiği bildirildi.Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740'a ulaştığını bildirdi. Rodriguez, evlerini kaybedenler için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, afetzedelere 9 bin 603 tondan fazla gıda yardımı ulaştırıldığını belirtti.Yerel basına göre, en büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden sürerken, gönüllüler çadır kentlerde afetzedelere destek vermeye devam ediyor.Türk Kızılayı da depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletindeki Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı iş birliğiyle 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html
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jorge rodriguez, venezuela, la guaira, deprem
jorge rodriguez, venezuela, la guaira, deprem

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 3 bin 685'e yükseldi

08:37 08.07.2026
© REUTERS Gaby OraaVenezuela deprem
Venezuela deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© REUTERS Gaby Oraa
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2 hafta önce Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ülke genelinde depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı. Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e yükseldiği bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740'a ulaştığını bildirdi. Rodriguez, evlerini kaybedenler için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, afetzedelere 9 bin 603 tondan fazla gıda yardımı ulaştırıldığını belirtti.
Yerel basına göre, en büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden sürerken, gönüllüler çadır kentlerde afetzedelere destek vermeye devam ediyor.
Türk Kızılayı da depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletindeki Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı iş birliğiyle 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
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