https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/abdden-irana-80den-fazla-hedefe-yeni-saldiri-tahrandan-ezici-karsilik-tehdidi-1107088782.html

ABD'den İran'a 80'den fazla hedefe yeni saldırı: Tahran'dan 'ezici karşılık' tehdidi

ABD'den İran'a 80'den fazla hedefe yeni saldırı: Tahran'dan 'ezici karşılık' tehdidi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son hava saldırılarının tamamlandığını ve 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. İran ise... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T07:03+0300

2026-07-08T07:03+0300

2026-07-08T07:03+0300

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abd

i̇ran

hürmüz boğazı

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CENTCOM'un açıklamasına göre ABD güçleri, İran'ın hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları, kıyı radarları, gemisavar füze kapasitesi ile Hürmüz Boğazı çevresindeki 60'tan fazla İran Devrim Muhafızları'na ait sürat teknesini hedef aldı.Açıklamada, operasyonların İran'ın uluslararası ticaret koridorunda seyreden ticari gemilere yönelik saldırı kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığı belirtilirken, ABD güçlerinin "anlaşmaya uyulmaması halinde İran'ı sorumlu tutmaya hazır olduğu" ifade edildi.İran: Saldırılara ezici karşılık vereceğizÖte yandan İran devlet televizyonu IRIB'e göre, İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin saldırılarına "ezici karşılık" verileceğini açıkladı.Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulanırken, boğazdan geçecek gemiler için tek güvenli güzergâhın İran'ın belirlediği rotalar olduğu öne sürüldü.İran Devrim Muhafızları, Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisini "ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık" hedef aldıklarını açıkladı. Press TV'de yayımlanan haberde ise İran ordusunun, ülkenin güneyinde bir ABD MQ9 İHA düşürdükleri bilgileri geçti.İran Meclis Başkanı ve üst düzey müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini savunarak, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise "Trump yeniden saldırma niyetinde, biz tamamen hazırız" ifadelerini kullandı.Saldırılar gece saatlerinde başladıABD, ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran genelinde onlarca hedefi vurmuş ve İran petrol satışlarına yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.İran devlet medyası, ülkenin petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası ile Bender Abbas, Sirik ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile NATO liderlerinin Ankara'daki zirvede Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumunu ele alması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/iranin-guneyinde-patlamalar-meydana-geldi-irana-karsi-guclu-bir-dizi-saldiriyi-baslattik-1107087620.html

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