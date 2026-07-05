https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek
Sputnik Türkiye
FIFA, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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FIFA Disiplin Kurulu, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turda forma giyebileceği açıklandı.FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında şunlar ifade edildi:ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.25 yaşındaki Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/erkan-tas-665-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-oldu-1107021728.html
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belçika, abd, fifa, dünya kupası
belçika, abd, fifa, dünya kupası
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek
23:57 05.07.2026 (güncellendi: 00:05 06.07.2026)
FIFA, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, FIFA'ya teşekkür etti.
FIFA Disiplin Kurulu, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turda forma giyebileceği açıklandı.
FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında şunlar ifade edildi:
FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir.
ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
25 yaşındaki Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.
Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.