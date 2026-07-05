Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek
Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek
Sputnik Türkiye
FIFA, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T23:57+0300
2026-07-06T00:05+0300
spor
belçika
abd
fifa
dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107023353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dd3b96f16e58e11cb167bb9adaea56e.jpg
FIFA Disiplin Kurulu, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turda forma giyebileceği açıklandı.FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında şunlar ifade edildi:ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.25 yaşındaki Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/erkan-tas-665-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-oldu-1107021728.html
belçika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107023353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed757a082f354fd868c5595e60d28320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belçika, abd, fifa, dünya kupası
belçika, abd, fifa, dünya kupası

Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek

23:57 05.07.2026 (güncellendi: 00:05 06.07.2026)
© AP Photo / Manu FernandezFolarin Balogun
Folarin Balogun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone ol
FIFA, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, FIFA'ya teşekkür etti.
FIFA Disiplin Kurulu, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turda forma giyebileceği açıklandı.
FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında şunlar ifade edildi:

FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir.

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
25 yaşındaki Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.
Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.
Erkan Taş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
SPOR
Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu
Dün, 18:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала