https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirmizi-kart-goren-abdli-futbolcu-balogun-belcika-karsisinda-forma-giyecek-1107023510.html

Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek

Kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun Belçika karşısında forma giyecek

Sputnik Türkiye

FIFA, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T23:57+0300

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FIFA Disiplin Kurulu, Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelendiğini ve Belçika ile oynanacak son 16 turda forma giyebileceği açıklandı.FIFA Disiplin Kurulu'nun açıklamasında şunlar ifade edildi:ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.25 yaşındaki Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

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