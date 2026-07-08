https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-yeni-gaf-japonya-islam-cumhuriyeti-1107114239.html

Trump'tan yeni gaf: Japonya İslam Cumhuriyeti

Trump'tan yeni gaf: Japonya İslam Cumhuriyeti

Sputnik Türkiye

Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Japonya'yı İran ile karıştırınca yeni bir gafın altına imza attı. Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti'nin" bir ABD uçak gemisine füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

2026-07-08T18:52+0300

2026-07-08T18:52+0300

2026-07-08T18:52+0300

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i̇ran

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NATO Zirvesi marjında İran'a yönelik yeni askeri adımları savunduğu konuşması sırasında Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti, USS Abraham Lincoln uçak gemisine 111 füze fırlattı ve bunların tamamı engellendi" ifadelerini kullandı.Ancak Trump'ın sözlerinde Japonya ile İran'ı karıştırdığı değerlendirildi. ABD başkanının,ran güçlerinin ABD uçak gemisini hedef aldığı olayı kastetmek isterken yanlışlıkla "Japonya İslam Cumhuriyeti" dediği düşünülüyor.Japonya ABD'nin en yakın müttefiklerinden biriİkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri haline gelen Japonya, anayasal monarşiyle yönetiliyor ve ülkedeki Müslüman nüfus oldukça küçük bir azınlığı oluşturuyor. Tokyo yönetimi yaklaşık bir asırdır ABD ile herhangi bir askeri çatışmaya girmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

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