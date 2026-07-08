https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumptan-yeni-gaf-japonya-islam-cumhuriyeti-1107114239.html
Trump'tan yeni gaf: Japonya İslam Cumhuriyeti
Trump'tan yeni gaf: Japonya İslam Cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Japonya'yı İran ile karıştırınca yeni bir gafın altına imza attı. Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti'nin" bir ABD uçak gemisine füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
2026-07-08T18:52+0300
2026-07-08T18:52+0300
2026-07-08T18:52+0300
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NATO Zirvesi marjında İran'a yönelik yeni askeri adımları savunduğu konuşması sırasında Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti, USS Abraham Lincoln uçak gemisine 111 füze fırlattı ve bunların tamamı engellendi" ifadelerini kullandı.Ancak Trump'ın sözlerinde Japonya ile İran'ı karıştırdığı değerlendirildi. ABD başkanının,ran güçlerinin ABD uçak gemisini hedef aldığı olayı kastetmek isterken yanlışlıkla "Japonya İslam Cumhuriyeti" dediği düşünülüyor.Japonya ABD'nin en yakın müttefiklerinden biriİkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri haline gelen Japonya, anayasal monarşiyle yönetiliyor ve ülkedeki Müslüman nüfus oldukça küçük bir azınlığı oluşturuyor. Tokyo yönetimi yaklaşık bir asırdır ABD ile herhangi bir askeri çatışmaya girmiş değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html
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donald trump, japonya, i̇ran
donald trump, japonya, i̇ran
Trump'tan yeni gaf: Japonya İslam Cumhuriyeti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Japonya'yı İran ile karıştırınca yeni bir gafın altına imza attı. Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti'nin" bir ABD uçak gemisine füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
NATO Zirvesi marjında İran'a yönelik yeni askeri adımları savunduğu konuşması sırasında Trump, "Japonya İslam Cumhuriyeti, USS Abraham Lincoln uçak gemisine 111 füze fırlattı ve bunların tamamı engellendi" ifadelerini kullandı.
Ancak Trump'ın sözlerinde Japonya ile İran'ı karıştırdığı değerlendirildi. ABD başkanının,ran güçlerinin ABD uçak gemisini hedef aldığı olayı kastetmek isterken yanlışlıkla "Japonya İslam Cumhuriyeti" dediği düşünülüyor.
Japonya ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri haline gelen Japonya, anayasal monarşiyle yönetiliyor ve ülkedeki Müslüman nüfus oldukça küçük bir azınlığı oluşturuyor.
Tokyo yönetimi yaklaşık bir asırdır ABD ile herhangi bir askeri çatışmaya girmiş değil.