Trump: Tahran'ın bir numaralı hedefiyim

"Liderleri vardı, artık yoklar... Şimdi başka liderleri var. Onlar da gidebilir. "Liderleri vardı, artık yoklar... Şimdi başka liderleri var. Onlar da gidebilir.

Ve biliyor musunuz, ben de gidebilirim. Çünkü onların bir numaralı hedefiyim. TikTok’ta da 1 numarayım, suikast listesinde de." Ve biliyor musunuz, ben de gidebilirim. Çünkü onların bir numaralı hedefiyim. TikTok’ta da 1 numarayım, suikast listesinde de."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, harika bir lider, uzun süredir benim dostum. Çok güçlü bir kişiliği var, bu yüzden bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak insanlar onu yalnız bırakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, harika bir lider, uzun süredir benim dostum. Çok güçlü bir kişiliği var, bu yüzden bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak insanlar onu yalnız bırakıyor.

Harika vakit geçirdik, son derece başarılı bir NATO Zirvesi’ni tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, harika bir lider, uzun süredir benim dostum. Çok güçlü bir kişiliği var, bu yüzden bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak insanlar onu yalnız bırakıyor. Harika vakit geçirdik, son derece başarılı bir NATO Zirvesi’ni tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, harika bir lider, uzun süredir benim dostum. Çok güçlü bir kişiliği var, bu yüzden bu kadar başarılı bir ülkeyi yönetiyor. Askeri olarak insanlar onu yalnız bırakıyor.

Uçaktan indiğiniz anda bakıyorsunuz havaalanı muhteşem. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler, teşekkür ediyorum. Uçaktan indiğiniz anda bakıyorsunuz havaalanı muhteşem. Bizim için yeni bir terminal inşa etmişler, teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda Mark Rutte’ye teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı ve zeki bir lider Mark. Daha iyi birini bulamazdık. O salonda çok büyük bir sevgi vardı. Basın mensuplarının görememesi çok yazık oldu. Herkes kısa süre konuştu, ben de konuştum ama basının sözlerimizi ve o salonda yaptıklarımızı görememiş olmaması üzücü. Aynı zamanda Mark Rutte’ye teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı ve zeki bir lider Mark. Daha iyi birini bulamazdık. O salonda çok büyük bir sevgi vardı. Basın mensuplarının görememesi çok yazık oldu. Herkes kısa süre konuştu, ben de konuştum ama basının sözlerimizi ve o salonda yaptıklarımızı görememiş olmaması üzücü.

47 yıl önce yapılması gerekenleri yaptık. Son 18 yaş içinde ABD savunma harcamalarını artırmak için çok büyük bir çaba gösterdi. Venezuela’ya İranlılar’a bakacak olursanız silahlı kuvvetlerini birkaç hafta içerisinde imha ettik. Yüzlerce uçakları vardı hepsi yanıp kül oldu. Radarları ortadan kaldırıldı, her şeyleri gitti, liderleri de gitti. Savaş kapasiteleri son derece düşmüş durumda. Birkaç füze rampaları kaldı. 47 yıl önce yapılması gerekenleri yaptık. Son 18 yaş içinde ABD savunma harcamalarını artırmak için çok büyük bir çaba gösterdi. Venezuela’ya İranlılar’a bakacak olursanız silahlı kuvvetlerini birkaç hafta içerisinde imha ettik. Yüzlerce uçakları vardı hepsi yanıp kül oldu. Radarları ortadan kaldırıldı, her şeyleri gitti, liderleri de gitti. Savaş kapasiteleri son derece düşmüş durumda. Birkaç füze rampaları kaldı.

Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz açık ara ve herkes bunu kabul ediyor. Hollanda’da geçen yılki zirvede harikaydı. Savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmayı kabul etmiştik. Şimdi herkes bana teşekkür ediyor. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz açık ara ve herkes bunu kabul ediyor. Hollanda’da geçen yılki zirvede harikaydı. Savunma harcamalarını yüzde 5’e çıkarmayı kabul etmiştik. Şimdi herkes bana teşekkür ediyor.

Çok iyi takım oyuncusu olmadığını düşündüğüm bir ülke bugün çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Çok iyi takım oyuncusu olmadığını düşündüğüm bir ülke bugün çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi.

Bir ülke olarak tüm dünyada bize saygı duyuyorlar. İki yıl önce herkes bize gülüyordu, NATO da bize gülüyordu, artık kimse gülmüyor. Bir ülke olarak tüm dünyada bize saygı duyuyorlar. İki yıl önce herkes bize gülüyordu, NATO da bize gülüyordu, artık kimse gülmüyor.

TikTok’ta bile öndeyiz. TikTok anlaşması muhteşemdi, ancak ortaya çıkan ifadeler kötü diyorlar. TikTok’ta komünizmi kötülüyorum ama bir bakıyorsunuz TikTok’ta bir numarayım. Ben seçimi de böyle kazandım. En zirvede ben varım. Bütün o ünlüler, fenomenler, 27’inci, 28’inci sırada. TikTok’ta bile öndeyiz. TikTok anlaşması muhteşemdi, ancak ortaya çıkan ifadeler kötü diyorlar. TikTok’ta komünizmi kötülüyorum ama bir bakıyorsunuz TikTok’ta bir numarayım. Ben seçimi de böyle kazandım. En zirvede ben varım. Bütün o ünlüler, fenomenler, 27’inci, 28’inci sırada.

Onlar tek bir Tanrı’ya inanmıyorlar, gerçekten çılgınlar diyebilirim. Onlar tek bir Tanrı’ya inanmıyorlar, gerçekten çılgınlar diyebilirim.