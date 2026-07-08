https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumpin-zirve-turkiyede-olmasaydi-katilmayabilirdim-sozleri-neyi-gosteriyor-dis-politika-uzmani-1107094838.html

Trump'ın 'Zirve Türkiye'de olmasaydı katılmayabilirdim' sözleri neyi gösteriyor? Dış politika uzmanı yorumladı

Trump'ın 'Zirve Türkiye'de olmasaydı katılmayabilirdim' sözleri neyi gösteriyor? Dış politika uzmanı yorumladı

Sputnik Türkiye

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ikili toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkileri... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T09:21+0300

2026-07-08T09:21+0300

2026-07-08T09:21+0300

görüş

türkiye

donald trump

i̇ran

nato

sputnik türkiye

abd

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme, yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, NATO’nun geleceği bakımından da dikkat çekici mesajlar içerdi. Trump’ın, “Zirve Türkiye’de olmasaydı katılmayabilirdim” ifadeleri, “ABD’siz bir NATO mümkün mü?” tartışmalarını yeniden gündeme taşırken; İran ile kalıcı barış arayışları, ittifakın yüzde 5 savunma harcaması hedefi zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, zirvede öne çıkan mesajları ve bunların NATO’nun geleceğine olası etkilerini Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.‘Trump’ın NATO mesajı yeni dönemin habercisi’Trump’ın “Zirve Türkiye’de olmasaydı katılmayabilirdim” sözlerini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, bu açıklamanın ABD Başkanı’nın NATO’ya bakışını açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Trump’ın özellikle Avrupa’nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istediğini belirten Yücel, Washington’ın artık müttefiklerinden daha fazla sorumluluk beklediğini ifade etti:‘Türkiye, İran ile ABD arasında diplomasi merkezi haline geldi’Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Yücel, Türkiye’nin İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik süreçte önemli bir denge aktörü haline geldiğini söyledi. Ankara’nın hem NATO üyeleri hem İran hem de Körfez ülkeleriyle diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Yücel, bu nedenle Türkiye’nin arabulucu ve kolaylaştırıcı rolünün güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, ABD-İran anlaşmazlığının yapısal nedenlerden kaynaklandığını, bu nedenle kalıcı barışın kısa vadede zor görünmesine rağmen diplomatik girişimlerin umut verdiğini kaydetti:‘NATO’nun yüzde 5 savunma harcaması hedefi kısa vadede gerçekçi değil’Yücel, NATO’nun GSYH’nin yüzde 5’i seviyesindeki savunma harcaması hedefini siyasi açıdan güçlü bir mesaj olarak değerlendirse de ekonomik açıdan uygulanmasının oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Yücel, bugün dahi birçok NATO üyesinin yüzde 2 hedefini henüz yakalayamadığını hatırlatarak, ekonomik kapasite, tehdit algıları ve askeri planlamalar dikkate alındığında yüzde 5 hedefinin ancak uzun yıllara yayılan bir süreçte gerçekleşebileceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/nato-zirvesinde-2-gun-bugunku-programda-neler-var-1107091621.html

i̇ran

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2026

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türkiye, donald trump, i̇ran, nato, sputnik türkiye, abd