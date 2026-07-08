https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-suriye-teror-listesinden-cikacak-1107112163.html
Trump: Suriye terör listesinden çıkacak
Trump: Suriye terör listesinden çıkacak
Sputnik Türkiye
Ankara’daki NATO Zirvesi marjında Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım Suriye, terörizme sponsor... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T17:33+0300
2026-07-08T17:33+0300
2026-07-08T17:38+0300
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Trump, Ahmed Şara ile görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği görüldü.ABD Başkanı, burada yaptığı açıklamada “Suriye’nin terör listesinden çıkacağını” söylerken ayrıca “Lübnan’da Hizbullah konusunda yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.'İsrail bence Lübnan'dan çekilecek'Trump ayrıca "Bence İsrail, birliklerini Lübnan'dan çekecek" dedi. Trump, kendisi olmasa 'İsrail diye bir devlet olmayacağı' görüşünü de yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html
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donald trump, suriye, haberler
donald trump, suriye, haberler
Trump: Suriye terör listesinden çıkacak
17:33 08.07.2026 (güncellendi: 17:38 08.07.2026)
Ankara’daki NATO Zirvesi marjında Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım Suriye, terörizme sponsor devletler listesinden çıkacak” dedi.
Trump, Ahmed Şara ile görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği görüldü.
ABD Başkanı, burada yaptığı açıklamada “Suriye’nin terör listesinden çıkacağını” söylerken ayrıca “Lübnan’da Hizbullah konusunda yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.
'İsrail bence Lübnan'dan çekilecek'
Trump ayrıca "Bence İsrail, birliklerini Lübnan'dan çekecek" dedi. Trump, kendisi olmasa 'İsrail diye bir devlet olmayacağı' görüşünü de yineledi.