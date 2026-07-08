https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-suriye-teror-listesinden-cikacak-1107112163.html

Trump: Suriye terör listesinden çıkacak

Trump: Suriye terör listesinden çıkacak

Sputnik Türkiye

Ankara’daki NATO Zirvesi marjında Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım Suriye, terörizme sponsor... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T17:33+0300

2026-07-08T17:33+0300

2026-07-08T17:38+0300

dünya

donald trump

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haberler

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Trump, Ahmed Şara ile görüşmesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği görüldü.ABD Başkanı, burada yaptığı açıklamada “Suriye’nin terör listesinden çıkacağını” söylerken ayrıca “Lübnan’da Hizbullah konusunda yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.'İsrail bence Lübnan'dan çekilecek'Trump ayrıca "Bence İsrail, birliklerini Lübnan'dan çekecek" dedi. Trump, kendisi olmasa 'İsrail diye bir devlet olmayacağı' görüşünü de yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-irani-muhtemelen-bu-gece-cok-agir-vuracagiz-1107109311.html

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donald trump, suriye, haberler