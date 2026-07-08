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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-ispanya-nato-icinde-berbat-bir-ortak-1107105544.html
Trump: 'İspanya, NATO içinde berbat bir ortak'
Trump: 'İspanya, NATO içinde berbat bir ortak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, NATO konusunda "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T13:22+0300
2026-07-08T13:22+0300
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donald trump
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Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına İran'a saldırıları ve İspanya hakkında açıklamalarda bulundu.NATO konusunda, Grönland ve İran nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, NATO'nun kendilerine yardım etme konusunda "isteksiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.Eğer Rutte ile konuşmuş olsaydı durumun farklı olma ihtimaline dikkati çeken Trump, "Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim" ifadelerini kullandı.NATO konusunda en çok İspanya'ya yüklenen Trump, "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu."Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil"Grönland'ı "büyük bir sorun" şeklinde niteleyen Trump, "Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimizde öyle çok da istemedik. 'Bize katılabilirsiniz' dediğimizde onlar 'hayır' dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık. Son dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık." dedi.Trump, bazı ülkelerin hiç ödeme yapmadığı dönemde ABD'nin NATO'nun yüzde 100 yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:NATO'ya çok fazla kızgın olmasına rağmen oldukça maddi yardım yaptıklarını aktaran Trump, "Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil. Ancak şunu söylemek isterim (NATO Genel Sekreteri Mark Rutte) harika bir liderleri var. Ona sahip oldukları için şanslılar. Bu onların en büyük değeri." dedi.Trump, Grönland'ın kendileri için değil asıl Danimarka için önemli olduğunu dile getirdi.Trump, İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” dedi.Netanyahu’nun Türkiye’yi karalamak için sarfettiği sözlere de değinen Trump, “Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan’la konuştum, İsrail’i Bibi’yi çok sevmiyor.” dedi.Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trump-iranla-ateskese-iliskin-bence-sona-erdi-1107099267.html
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donald trump, grönland, nato, i̇spanya
donald trump, grönland, nato, i̇spanya

Trump: 'İspanya, NATO içinde berbat bir ortak'

13:22 08.07.2026
© AA / Raşit AydoğanTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Raşit Aydoğan
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO konusunda "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.
Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına İran'a saldırıları ve İspanya hakkında açıklamalarda bulundu.
NATO konusunda, Grönland ve İran nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, NATO'nun kendilerine yardım etme konusunda "isteksiz" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Eğer Rutte ile konuşmuş olsaydı durumun farklı olma ihtimaline dikkati çeken Trump, "Yardıma ihtiyacımız yoktu, onları test etmek istemiştim, (yanımızda durup durmayacaklarını) görmek istemiştim" ifadelerini kullandı.
NATO konusunda en çok İspanya'ya yüklenen Trump, "berbat bir ortak" şeklinde nitelendirdiği İspanya'yla ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

"Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil"

Grönland'ı "büyük bir sorun" şeklinde niteleyen Trump, "Diğer sorun ise (Grönland) onları istediğimizde öyle çok da istemedik. 'Bize katılabilirsiniz' dediğimizde onlar 'hayır' dedi. Yanımızda olabilecekken orada değillerdi, biz ise onların yanındaydık. Son dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık." dedi.
Trump, bazı ülkelerin hiç ödeme yapmadığı dönemde ABD'nin NATO'nun yüzde 100 yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İngiltere ile görüştüğümde, 'Şu anda size yardım edemeyiz ama savaş bittiğinde yardım edeceğiz.' dediler. Bu iyi değil. Almanya ve Fransa ile konuştum. Onlar da yardım etmek istemedi. Kimse istemedi. Küçük ülkelerin bazıları savunmasız oldukları için yardım etmek istedi."
NATO'ya çok fazla kızgın olmasına rağmen oldukça maddi yardım yaptıklarını aktaran Trump, "Çünkü bu haksızlık. Çünkü biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda değil. Ancak şunu söylemek isterim (NATO Genel Sekreteri Mark Rutte) harika bir liderleri var. Ona sahip oldukları için şanslılar. Bu onların en büyük değeri." dedi.
Trump, Grönland'ın kendileri için değil asıl Danimarka için önemli olduğunu dile getirdi.
Trump, İran’la ilişkilerde arabulucu ülkelerin akılcı davrandığına işaret ederek, “Erdoğan’ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum” dedi.
Netanyahu’nun Türkiye’yi karalamak için sarfettiği sözlere de değinen Trump, “Dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi. Erdoğan’la konuştum, İsrail’i Bibi’yi çok sevmiyor.” dedi.
Trump, Türkiye’nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve F35 savaş uçaklarını almak istediğini ifade etti.
Trump, NATO Zirvesi öncesi İran'a saldırılarla ilgili açıklama yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
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Trump İran'la ateşkese ilişkin: ‘Bence sona erdi’
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