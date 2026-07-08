https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/kuveytten-iranin-duzenledigi-hava-saldirilarina-dair-aciklama-1107098835.html

Kuveyt'ten İran'ın düzenlediği hava saldırılarına dair açıklama

Kuveyt'ten İran'ın düzenlediği hava saldırılarına dair açıklama

Sputnik Türkiye

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan hava saldırısına ilişkin bilgi verildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T11:03+0300

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Kuveyt ordusu, hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırılarına karşı koyduğu belirtilen açıklamada, duyulan patlama seslerinin bundan kaynaklı olduğunu ifade etti. Açıklamada, halkın, Kuveyt yetkilileri tarafından yapılan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması istendi.Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise İran tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların, Kuveyt'in egemenliğinin açıkça ihlali olduğu belirterek, "ülke güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin emniyetine doğrudan bir tehdit teşkil ettiği" vurguladı.

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