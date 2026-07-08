Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/tartistigi-damadina-ates-acti-gozaltina-alindi-1107088373.html
Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta bir adam kavga ettiği damadını silahla yaralaması sebebiyle gözaltına alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T01:10+0300
2026-07-08T01:13+0300
türki̇ye
türkiye
damat
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107088216_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d859bcbf66ea867ba4186acfa896b7d4.jpg
Sivas'ta yaşanan olayda C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadına ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.Bu sırada çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Yaralı damat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kayınbaba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/komsusunu-bicaklayarak-oldurdu-supheli-tutuklandi-1107084997.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107088216_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_757c122b02ca63f05f5a01891a392036.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, damat, silahlı saldırı
türkiye, damat, silahlı saldırı

Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı

01:10 08.07.2026 (güncellendi: 01:13 08.07.2026)
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı
Sivas'ta kavga ettiği damadını tabancayla ateş ederek yaralayan kayınbaba gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA / Halife Yalçınkaya
Abone ol
Sivas'ta bir adam kavga ettiği damadını silahla yaralaması sebebiyle gözaltına alındı.
Sivas'ta yaşanan olayda C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadına ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.
Bu sırada çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Yaralı damat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayınbaba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
TÜRKİYE
Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Dün, 21:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала