https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/tartistigi-damadina-ates-acti-gozaltina-alindi-1107088373.html

Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı

Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta bir adam kavga ettiği damadını silahla yaralaması sebebiyle gözaltına alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T01:10+0300

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türki̇ye

türkiye

damat

silahlı saldırı

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Sivas'ta yaşanan olayda C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadına ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.Bu sırada çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Yaralı damat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kayınbaba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/komsusunu-bicaklayarak-oldurdu-supheli-tutuklandi-1107084997.html

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türkiye, damat, silahlı saldırı