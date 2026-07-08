https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/tartistigi-damadina-ates-acti-gozaltina-alindi-1107088373.html
Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta bir adam kavga ettiği damadını silahla yaralaması sebebiyle gözaltına alındı. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T01:10+0300
2026-07-08T01:10+0300
2026-07-08T01:13+0300
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damat
silahlı saldırı
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Sivas'ta yaşanan olayda C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadına ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.Bu sırada çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Yaralı damat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kayınbaba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/komsusunu-bicaklayarak-oldurdu-supheli-tutuklandi-1107084997.html
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türkiye, damat, silahlı saldırı
türkiye, damat, silahlı saldırı
Tartıştığı damadına ateş açtı: Gözaltına alındı
01:10 08.07.2026 (güncellendi: 01:13 08.07.2026)
Sivas'ta bir adam kavga ettiği damadını silahla yaralaması sebebiyle gözaltına alındı.
Sivas'ta yaşanan olayda C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, tabancayla damadına ateş etti. Bacağına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan S.Ö. aracıyla olay yerinden uzaklaşarak bir iş yerine sığındı.
Bu sırada çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Yaralı damat Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayınbaba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.