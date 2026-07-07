https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/komsusunu-bicaklayarak-oldurdu-supheli-tutuklandi-1107084997.html
Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yalova'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T21:26+0300
2026-07-07T21:26+0300
2026-07-07T21:26+0300
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cinayet
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Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, B.O. isimli şüpheli, komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Okuyan, kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yasli-kadinin-bogazini-kesip-altinlarini-caldilar-engelli-esi-yardim-istedi-1106951137.html
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türkiye, yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova adliyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
türkiye, yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova adliyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, B.O. isimli şüpheli, komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan Okuyan, kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.