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Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Komşusunu bıçaklayarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yalova'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

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Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, B.O. isimli şüpheli, komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Okuyan, kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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