https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/tapu-islemlerinde-yeni-donem-iste-4-riski-azaltacak-sistemin-detaylari-1107093229.html

Tapu işlemlerinde yeni dönem: İşte 4 riski azaltacak sistemin detayları

Tapu işlemlerinde yeni dönem: İşte 4 riski azaltacak sistemin detayları

Sputnik Türkiye

Tapu işlemlerinde güvenliği artırmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sisteminin teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Ekim itibarıyla devreye alınması... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T08:53+0300

2026-07-08T08:53+0300

2026-07-08T08:53+0300

ekonomi̇

tapu

ödeme

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Gayrimenkul alım satımında güvenliği artırmayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi için geri sayım başladı. İlk etapta 1 Temmuz'da başlaması planlanan uygulama, teknik hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 1 Ekim tarihine ertelendi.Yeni sistemle birlikte tapu devri ile ödeme işlemi aynı anda güvence altına alınacak.Tapu devri ve ödeme eş zamanlı yapılacakGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni sistemin temel amacının para transferi ile tapu devrini eş zamanlı hale getirmek olduğunu belirtti.Özelmacıklı, mevcut uygulamada alıcı ile satıcı arasında güven sorunu yaşanabildiğini belirterek, satıcının önce parasını almak istediğini, alıcının ise tapu devri gerçekleşmeden ödeme yapmaktan çekinebildiğini ifade etti.Yeni uygulamada alıcının ödediği tutar güvenli ödeme altyapısında tutulacak, tapu tescil işlemi tamamlandıktan sonra para satıcının hesabına aktarılacak.4 önemli riskin azaltılması hedefleniyorYeni sistemle özellikle yüksek tutarlı konut ve arsa satışlarında karşılaşılan birçok riskin azaltılması amaçlanıyor.Buna göre;Özelmacıklı, sistemin 2017 yılından bu yana uygulamada bulunan Tapu Takas Sistemine benzer şekilde çalışacağını, ancak bu kez daha yaygın kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.Tapuda düşük bedel gösterme sorunu sürüyorUzmanlara göre sistem önemli bir güvence sağlayacak olsa da tapuda gerçek satış bedelinin düşük gösterilmesi sorunu tamamen ortadan kalkmayacak.Özelmacıklı, gerçek satış fiyatı ile tapuda beyan edilen bedel arasında fark bulunması halinde güvenli ödeme sisteminden yalnızca beyan edilen tutarın geçeceğini, kalan kısmın farklı yöntemlerle ödenmeye devam edebileceğini ifade etti.Bu nedenle kayıt dışılığın tamamen sona ermesi için gerçek satış değerlerinin sisteme yansıtılması gerektiğini vurguladı.Gerçek değer haritası çağrısıÖzelmacıklı, Türkiye'de gayrimenkullerin gerçek piyasa değerlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için gerçek satış rakamlarının sisteme doğru şekilde işlenmesi gerektiğini söyledi.2026 yılında rayiç değerlerde yapılacak düzenlemelerle bazı bölgelerde piyasa değeri ile belediye rayiçleri arasındaki farkın azalmasının beklendiğini belirten Özelmacıklı, sektör temsilcilerinin tapu harçları ve gerçek satış bedellerine ilişkin yeni düzenlemeler talep ettiğini aktardı.Emlak işletmeleri de sisteme dahil edilecekYeni dönemde yetki belgeli emlak işletmelerinin de sistemde daha aktif rol üstlenmesi planlanıyor.Özelmacıklı, emlak hizmet bedellerinin de sisteme entegre edilmesinin hem işlemlerin daha güvenli yürütülmesine hem de sektörün kayıt altına alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/saglik-bakanligindan-yeni-yonetmelik-taslagi-hasta-ve-calisan-haklarina-duzenleme-1107091650.html

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