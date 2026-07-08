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SGK'nın 4 büyük desteği: Kimler faydalanabiliyor, kimler yararlanamıyor?
SGK'nın 4 büyük desteği: Kimler faydalanabiliyor, kimler yararlanamıyor?
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SGK, sigortalının vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı, cenaze ödeneği, evlenme (çeyiz) ödeneği ve ölüm toptan ödemesi olmak üzere dört... 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T07:25+0300
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ekonomi̇
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
bağ-kur
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalının vefatı sonrasında geride kalan hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla dört farklı destek sunuyor.SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında sağlanan yardımlara ve bu yardımlardan yararlanma şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Buna göre SGK'nın sunduğu başlıca destekler şunlar:Ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının belirli prim şartlarını yerine getirmiş olması gerekiyor.Genel kurala göre;Bu sürenin tamamlanmasında sigortalının sağlığında yaptığı veya hak sahiplerinin ölüm sonrasında yapacağı askerlik, doğum gibi borçlanmalar da dikkate alınıyor.SSK'lılar için özel uygulamaEski adıyla SSK'lı (4/a) sigortalılar için daha esnek bir uygulama da bulunuyor.Buna göre;Ancak bu hesaplamada askerlik veya doğum borçlanması gibi süreler dikkate alınmıyor. 900 günlük primin borçlanmasız hizmetlerden oluşması gerekiyor.Birden fazla sigortalılık statüsünde çalışmış kişiler için ise son tabi olunan sigortalılık hali esas alınıyor.Kimler ölüm aylığı alamıyor?SGK mevzuatına göre bazı kişiler, hak sahibi olsalar dahi ölüm aylığı alamıyor.Kesinleşmiş yargı kararı bulunması halinde;
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur

SGK'nın 4 büyük desteği: Kimler faydalanabiliyor, kimler yararlanamıyor?

07:25 08.07.2026
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© Dilara İrem Sancar
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SGK, sigortalının vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı, cenaze ödeneği, evlenme (çeyiz) ödeneği ve ölüm toptan ödemesi olmak üzere dört temel destek sağlıyor. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için belirli prim ve sigortalılık şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalının vefatı sonrasında geride kalan hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla dört farklı destek sunuyor.
SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında sağlanan yardımlara ve bu yardımlardan yararlanma şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Buna göre SGK'nın sunduğu başlıca destekler şunlar:
Ölüm aylığı: Şartları taşıyan , çocuklar ile anne ve babaya bağlanan sürekli aylık.
Ölüm toptan ödemesi: Ölüm aylığı bağlanmasına yetecek primi bulunmayan sigortalının birikmiş primlerinin hak sahiplerine ödenmesi.
Evlenme ödeneği (çeyiz yardımı): Yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde yapılan toplu ödeme.
Cenaze ödeneği: Sigortalının defin giderlerine katkı amacıyla yapılan tek seferlik nakdi yardım.

Ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının belirli prim şartlarını yerine getirmiş olması gerekiyor.
Genel kurala göre;
4/a (SSK),
4/b (Bağ-Kur),
4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalıların en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekiyor.
Bu sürenin tamamlanmasında sigortalının sağlığında yaptığı veya hak sahiplerinin ölüm sonrasında yapacağı askerlik, doğum gibi borçlanmalar da dikkate alınıyor.

SSK'lılar için özel uygulama

Eski adıyla SSK'lı (4/a) sigortalılar için daha esnek bir uygulama da bulunuyor.
Buna göre;
En az 5 yıldır sigortalı olmak
900 gün prim ödemesine sahip olmak ölüm aylığı bağlanması için yeterli sayılıyor.
Ancak bu hesaplamada askerlik veya doğum borçlanması gibi süreler dikkate alınmıyor. 900 günlük primin borçlanmasız hizmetlerden oluşması gerekiyor.
Birden fazla sigortalılık statüsünde çalışmış kişiler için ise son tabi olunan sigortalılık hali esas alınıyor.

Kimler ölüm aylığı alamıyor?

SGK mevzuatına göre bazı kişiler, hak sahibi olsalar dahi ölüm aylığı alamıyor.
Kesinleşmiş yargı kararı bulunması halinde;
Sigortalıyı kasten öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
Ağır suç işleyenler,
Aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği için mirasçılıktan çıkarılan kişiler ölüm sigortası kapsamında sağlanan aylık ve ilgili haklardan yararlanamıyor.
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