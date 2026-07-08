https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/sgknin-4-buyuk-destegi-kimler-faydalanabiliyor-kimler-yararlanamiyor-1107089948.html

SGK'nın 4 büyük desteği: Kimler faydalanabiliyor, kimler yararlanamıyor?

SGK'nın 4 büyük desteği: Kimler faydalanabiliyor, kimler yararlanamıyor?

Sputnik Türkiye

SGK, sigortalının vefatı halinde geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı, cenaze ödeneği, evlenme (çeyiz) ödeneği ve ölüm toptan ödemesi olmak üzere dört... 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T07:25+0300

2026-07-08T07:25+0300

2026-07-08T07:25+0300

ekonomi̇

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

bağ-kur

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalının vefatı sonrasında geride kalan hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla dört farklı destek sunuyor.SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında sağlanan yardımlara ve bu yardımlardan yararlanma şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Buna göre SGK'nın sunduğu başlıca destekler şunlar:Ölüm aylığı için hangi şartlar aranıyor?Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının belirli prim şartlarını yerine getirmiş olması gerekiyor.Genel kurala göre;Bu sürenin tamamlanmasında sigortalının sağlığında yaptığı veya hak sahiplerinin ölüm sonrasında yapacağı askerlik, doğum gibi borçlanmalar da dikkate alınıyor.SSK'lılar için özel uygulamaEski adıyla SSK'lı (4/a) sigortalılar için daha esnek bir uygulama da bulunuyor.Buna göre;Ancak bu hesaplamada askerlik veya doğum borçlanması gibi süreler dikkate alınmıyor. 900 günlük primin borçlanmasız hizmetlerden oluşması gerekiyor.Birden fazla sigortalılık statüsünde çalışmış kişiler için ise son tabi olunan sigortalılık hali esas alınıyor.Kimler ölüm aylığı alamıyor?SGK mevzuatına göre bazı kişiler, hak sahibi olsalar dahi ölüm aylığı alamıyor.Kesinleşmiş yargı kararı bulunması halinde;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), bağ-kur